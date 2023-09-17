اقرأوا نص قانون حماية البيانات الشخصية

اقرأوا نص قانون حماية البيانات الشخصية
التاريخ
9/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دخل قانون قانون حماية البيانات الشخصية،
اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون (انقر هنا )
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