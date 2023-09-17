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تعويضات تصل لـ5 آلاف دينار بحالة الوفاة أو العجز.. إلزام مكاتب السياحة بتأمين المشاركين برحلات المغامرات

9/17/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألزمت تعليمات جديدة مكاتب السياحة بتأمين المشاركين في رحلات المغامرات، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وتدخل التعليمات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت على أنه على المكتب السياحي الطلب من شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:

- تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية
من مكان الحادث.

- نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.

- لتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.

وفيما يلي حدود التغطية والتعويض:





وحددت التعليمات الشروط والاستثناءات ومن لا يحق له التمتع بهذه التغطية.

لقراءة نص التعليمات كاملة انقر هن




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