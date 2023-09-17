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مستقبل الإعلام والاتصال يناقش تحديات منصات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وخطاب الكراهية

9/17/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الطيبي: ليس الإعلام الذي يغيب القضية الفلسطينية ولكن القضية الفلسطينية غيبت في هذه المرحلة ولم تعد القضيه الأساسية
المعشر: نحن لا نريد شعارات عن حرية الإعلام، بل نريد مؤشرات لا تبقي شعارات جوفاء لا تترجم إلى أعمال على الأرض
القطامين: نسبة "التفاهة" على مواقع التواصل بلغت 99%
حجاج: السوشيال ميديا كان لها فوائد ومضار لكن فرضت علي كفنان تغييرا في الأدوات
عوض: الذكاء الاصطناعي له قدرة على أخذ الأصوات ووضعها بأماكن أخرى، لكن ذلك لا يلغي وجود الفنان
فراج: الناشط على منصات السوشيال ميديا لا يمكن ان يحل محل الاعلامي والعكس صحيح
نويرة: السوشيال ميديا تنتشر فيها الاخبار الكاذبة وبعضها يحض على التمييز العنصري والكراهية والحقد
أبورمان: بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي، في وقت تعمل فيه مواقع التواصل الاجتماعي على تغيير الآراء
سمور: دولة الاحتلال تعتبر الكاميرا أداة قاتلة لكيانهم كونهم تفضح انتهاكاتهم
البرماوي: التعامل مع المنصات الرقمية بالعالم ستؤثر، ونحن في المرحلة الثالثة في تطور الميديا

عمان-الغد- أنهى ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال تحديات الواقع ورهانات المستقبل الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أعمال يومه الأول بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين والنقابيين والدبلوماسيين والخبراء ومنظمات محلية وعربية وأجنبية.
الملتقى الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأحد في فندق الرويال عمان ويستمر لثلاثة أيام متواصلة ناقش في يومه الأول جملة من الأسئلة والتحديات التي ركزت غالبيتها على منصات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وخطاب الكراهية توزعت على سبع جلسات.
كشف وزير العمل والاستثمار الأسبق والناشط على منصات التواصل الاجتماعي د. معن القطامين أن نسبة "التفاهة" على مواقع التواصل بلغت 99%.
وشدد القطامين على الحاجة لميزان حقيقي للتوصل إلى تقدير أهمية المعلومات المقدمة من خلال المنصات وتقدير خطورتها.
وحول مظاهر التأثير على المجتمعات بسبب المنصات، قال القطامين "كنا في سبعينيات القرن الماضي نشاهد من 500 -1600 اعلان في اليوم الواحد، اما الان فنشاهد يوميا 4000 - 10000 إعلان، بالإشارة لتأثير هذه المنصات "خيرا أم شرا على الانسان والمجتمعات".
وأكد المتحدثون أن السوشيال ميديا "لن تحل محل الاعلام التقليدي والاتصال وكلاهما يكملان بعضهما البعض".
وقال الرسام الكاريكاتوري عماد حجاج إن السوشيال ميديا كان لها فوائد ومضار، لكن فرضت علي كفنان تغييرا ففن الكاريكاتير اختلف مع كل تحديات السوشيال ميديا فالكل يقوم بالتقليد ونسخ الافكار لكن العبرة في الابتكار والابداع .
وحول آثار الذكاء الاصطناعي على الفن، قالت الفنانة الاردنية زين عوض إن "الذكاء الاصطناعي له قدرة على اخد الاصوات ووضعها بأماكن أخرى، لكن ذلك لا يلغي وجود الفنان، لأن الفنان سيناريو قائم بحد ذاته، وبدلا من ان نأخذ صوت اي فنان ونقتحم خصوصيته، الأولى أن نعيد توزيع تراثنا القابل للاندثار وهو ليس خطرا كبيرا لكنه شيء مزعج".
وعبرت عوض عن استيائها من الذكاء الاصطناعي من خلال إتاحته امكانية تغير اصوات المغنين الى اغاني اخرى بأصوات مختلفة، وهذا يعمل على اقتحام خصوصية الشخص، مضيفة بقولها "يجب أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطرق افضل من استنساخ الاصوات".
من جهتها أكدت الناشطة ديما فراج أن الناشط على منصات السوشيال ميديا "لا يمكن ان يحل محل الاعلامي والعكس صحيح، فكلاهما له دوره ومساحته الخاصة به".
ولم يخفي عدد من الصحفيين المشاركين تخوفاتهم من استخدامهم للسوشيال ميديا، لكنهم في الوقت نفسه أكدوا على الحاجة الماسة للاستخدامها من قبل الصحفيين أنفسهم.
الصحفي جهاد ابو بيدر يرى أن الصحفي يبقى اكبر من السوشيال ميديا، مشيرا الى أن 200 صحفي وصحفية ينشطون على تلك المنصات من أصل 2000 ــ 3000 صحفي وصحفية لديهم حساباتهم على تلك المنصات.
وأرجع ابو بيدر قلة عدد الصحفيين الى ما وصفه بعدم احتمالهم للنقد ايجابا او سلبا، وكذلك بسبب القانون، مؤكدا أنه يتقبل النقد سلبا او ايجابا على صفحته الشخصية.
ووفقا للرئيس المؤسس لنقابة الصحفيين التونسيين الهاشمي نويرة فان تلك الخشية لدى الصحفيين بسبب القوانين واخلاقيات المهنة.
وقال ان السوشيال ميديا تنتشر فيها الاخبار الكاذبة وبعضها يحض على التمييز العنصري والكراهية والحقد لا بد لها من الامتثال للقوانين ومنها قانون الجرائم الالكترونية، مشيرا الى ان مثل تلك الاخبار يمكنها ان تهدد استقرار الدول ولذلك يجب الحد منها بالقوانين، مشيرا الى أن دولا ديمقراطية ودولا اخرى يمكن ان تحد من ذلك عن طريق القوانين. وبذلك تتحقق المعادلة التكاملية بين حرية الصحافة والسوشيال ميديا والمسؤولية امام الاخرين ــ على حد قوله ــ .
ونفى مؤسس وعضو إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور توافر اية معلومات او احصائيات عن عدد الصحفيين الناشطين على السوشيال ميديا، مشيرا الى أن غالبية الصحفيين والصحفيات لديهم حسابات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من انها صفحات شخصية إلا أنهم يستخدمونها بنقل ونشر الأخبار والمعلومات والصور والفيديوهات.
لم يخفي المتحدثون في جلسة تناولت مدى تدخل الحكومات في السوشيال ميديا، أن الحكومات تتدخل في إطار فرض الرقابة، وأنها لم تتعلم من أجواء الربيع العربي.
وقال المتحدثون إن الحكومات ومن خلال القوانين لديها القدرة على السيطرة على المعلومات في الفضاء الالكتروني.
وقال وزير الثقافة والشباب الاسبق ومستشار معهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان إن "بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي، في وقت تعمل فيه مواقع التواصل الاجتماعي على تغيير الآراء"، مشيرا إلى ان المنصات أسهمت في نشر الاخبارسواء كانت صحيحة أم خاطئة، ومنها الاخبار على شكل الذباب الالكتروني.
وأضاف أبورمان أنه أمام حالة المنصات المنتشرة هذه أضحى لدينا سياسات جديدة في السيطرة على المنصات مع اختلاف الآليات.
من جهته قال رائد سمور خبير في أمن المعلومات، إن "دولة الاحتلال تعتبر الكاميرا أداة قاتلة لكيانهم كونهم تفضح انتهاكاتهم".
وفي هذا الصدد، وفي إطار إجابته عن ما هو مطلوب منا كشعوب تجاه القضيه الفلسطينية، قال أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير: "أعتقد أنه ليس الإعلام الذي يغيب القضية الفلسطينية ولكن القضية الفلسطينية غيبت في هذه المرحلة ولم تعد القضيه الأساسية والمطلوب منا كشعوب عربية واسلامية هو تداول اخبار فلسطين ونشر المعرفة اكثر عن الاخبار التى تخص فلسطين حتى لا يتم تشويه الحقائق".
وقال الإعلامي المصري وخبير السوشيال ميديا خالد البرماوي أن "التعامل مع المنصات الرقمية بالعالم ستؤثر، ونحن في المرحلة الثالثة في تطور الميديا وانا مؤمن بأنه يوجد فرص كثيرة جدا كصحفيين فالصحفي يأخذ المعلومة ويدققها ويعيد صياغتها بطريقة مبتكرة وجديدة من نوعها.
وترى الصحفية رنا صوصيص من صحيفة نيويورك تاميز أن "سوق العمل وتحديدا في الاردن لا يواكب متطلبات السوق التي تتغير بسرعة"، وتجد أن "المناهج تساعد على دخول الخريجين الى سوق العمل".
ودعا نائب رئيس معهد كارنيجي ووزير البلاط الملكي الأسبق مروان المعشر وسائل الإعلام لأن تطرح منصات للتحاور بين الجمهور، مشيرا إلى تجربته كوزير للإعلام قبل ٢٧ عامًا حين أقر الغاء وزارة الإعلام ليتأخر هذا القرار في ادراج مجلس النواب لمدة سبعة سنوات. متسائلا هل استقلالية الإعلام الأردني اليوم أكثر مما كانت عليه سابقا قبل ٢٧ عاما؟
وقال المعشر في ختام جلسات اليوم الأول للملتقى "نحن لا نريد شعارات عن حرية الإعلام، بل نريد مؤشرات لا تبقي شعارات جوفاء لا تترجم إلى أعمال على الأرض. في الوقت الذي لدينا الكثير لنعمله من اجل استقلالية الإعلام".
وأشار إلى أن الحكومات العربية التي تمنع استقلالية الإعلام تعتقد أن اعلامها الرسمي يكفي للتأثير على الجمهور مضيفا إلى ان الشيء الأهم في تطور الإعلام هو تقديم الرأي الأخر وترك الحكم للمواطن وهو عكس ما تفعله الحكومات العربية
وأضاف هناك وسائل اعلام مستقلة لكن الأساس في العمل الإعلامي ليس الحيادية فقط، لأن من الصعب للغاية أن تكون وسائل الإعلام حيادية، لكن مقابل هذه الحيادية يجب ان تتوفر المهنية التي تعني تقديم جميع وجهات النظرز
وأكد المعشر على عدم حيادية الجانبيين، سواء الاعلام المستقل أو الاعلام الحكومي، وهذا واضحا في العديد من الازمات ومنها ازمة روسيا واوكرانيا.
وأضاف لدينا في العالم العربي قضيتين كبيرتين هما قضية الربيع العربي او الثورات العربية التي لم تكتمل والصراع العربي الإسرائيلي، متسائلا اين وسائل الإعلام العربية من هذين الملفين؟ فالتغطية لا تزال قاصرة ونحن على سبيل المثال لدينا علاقة مع إسرائيل افلا يستحق هذا الموضوع فتح حوار على مستوى الوطن للإجابة عن عدد من الأسئلة والقضايا التي تشغلنا في هذا الملف؟
وقال: ان مهمة الإعلام نقل الحدث وليس صناعته، ولكن هذا لا يعني أنه لا يؤثر وبالنتيجة فالإعلام الذي لا يسمح بتعدد الآراء ليس إعلاما ولدينا مؤسسات خاصة تمتلك وسائل إعلام لكننا بالمقابل نحتاج لتدريب الصحفيين والإعلاميين والسماح بالحرية.
وأشار المعشر إلى ان قوانين الإعلام في العالم العربي هي قوانين تكميم وليس قوانين تنظيم، معربا عن امله بالشباب العربي والجيل الجديد قائلا إن جيلنا فشل في إرساء قواعد التعددية والديمقراطية، وما يميز الشباب العربي أنه لا يقبل العيش كما عاش اباءه ويستطيع إيجاد أساليب أخرى للحوار والحياة.
وقال ان الدول العربية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء الأول هي الدول الغنية التي تتمثل بدول الخليج المزدهرة لكنها بدون إصلاحات سياسية والجزء الثاني مجموعات تقوم بإصلاحات متجزئة غير كاملة والجزء الثالث هي الدول الفاشلة او التي هي في طريقها إلى الفشل مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان، وهذه لا تريد تقديم إصلاحات سياسية ولا يريدون للمواطن شراكة أكبر في اتخاذ القرارات.
وختم بالقول إذا حصل الإعلام على الاستقلالية فهذا بالنتيجة يأتي بسبب تغيير النهج ولست متفائلا في ذلك.



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