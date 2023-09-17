المدينة الليبية التي تحولت إلى أرض قاحلة تفوح منها رائحة الموت

امتدت آثار الإعصار لجرف مياه المباني والممتلكات في مدينة درنة بشرق ليبيا

تستغرق الرحلة إلى مدينة درنة الليبية ضعف المدة الآن.

أثناء القيادة على طول الطريق من بنغازي، تتحول الحقول إلى بحيرات حمراء، ومع اقترابك منها، تبدأ حركة المرور في التباطؤ، وأعمدة التلغراف التي سحبتها مياه الفيضانات من الأرض أصبحت الآن عشوائية.

وعلى مسافة ليست ببعيدة، يوزع الجنود الكمامات على الركاب، وسرعان ما ستدرك السبب.

فرائحة الموت التي تفوح في كل أرجاء المدينة يكاد يكون من المستحيل وصفها، فهي تملأ أنفك: جزء منها رائحة مياه الصرف الصحي، وجزء آخر يصعب التعرف عليه.

في بعض الأحيان تكون الرائحة قوية جداً لدرجة الغثيان، خاصة عندما تقف مطلاً على الميناء حيث تخبرني فرق الإنعاش أن الجثث لا تزال تحت الماء.

ومع استمرار المد، يقع المسعفون في فخ أكوام الحطام التي تتعفن ببطء في مياه البحر. خشب مكسور، وسيارات كاملة تُرفع وتُسقط، والإطارات والثلاجات، كل شيء يختلط ويدور معاً في المياه الراكدة.

الصور ومقاطع الفيديو التي خرجت من درنة كانت قاسية وصادمة.



الفيضانات في ليبيا "مشهد لا يمكن تخيله" سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

يتسع خط النهر الآن مثل جرح مفتوح، وربما يصل عرضه إلى 100 متر في بعض الأماكن. على هذه التلال من الطين، لم يبق شيء على الإطلاق، فهي الآن أرض قاحلة.

تستلقي السيارات مثل الألعاب المقلوبة على جوانبها بشكل عرضي أو مقلوبة رأساً على عقب، جرف الإعصار إحداها إلى داخل الشرفة المحيطة بمسجد الصحابة المميز.

بحسب تقرير للأمم المتحدة، فقد تم دفن أكثر من 1000 شخص حتى الآن في مقابر جماعية

انهارت الجدران المصنوعة من الكتل الخرسانية السميكة، واقتُلعت الأشجار من الأرض. ولم يقتصر الأمر على جرف الآلاف من الأشخاص فحسب، بل جرف الإعصار أيضاً منازلهم وممتلكاتهم وحياتهم.

بالنسبة للناجين، تغيرت الحياة هنا إلى الأبد، فهناك حزن كبير وغضب واضح.

مع ارتفاع أعداد المفقودين، حذر محافظ درنة من أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 20,000 شخص

فقد فارس غسار خمسة من أفراد عائلته في الإعصار. قال لنا باكياً: "لقد طُلب منا أن نبقى داخل منازلنا، لماذا؟ كان عليهم أن يخبرونا أن هناك عاصفة، وأن السد قديم ومتهالك".

ويضيف: "بعض هذه المباني المدمرة يبلغ عمرها مئة عام، الأمر كله يتعلق بالسياسة. هناك حكومة في الغرب، وحكومة في الشرق، هذه هي مشكلتنا الكبيرة".

وكان من بين القتلى ابنة فارس البالغة من العمر عشرة أشهر. أراني فارس صورهم على هاتفه: في البداية أحياء، ثم أجسادهم ملفوفة بعناية في البطانيات.

وفي نفس الوقت الذي نتحدث فيه، يقوم موكب من وزراء حكومة الشرق بجولة في منطقة الكارثة، إحدى السلطتين المتعارضتين في ليبيا، وقد أدى قتالهما إلى تدمير البنية التحتية للبلاد.

يتساءل فارس جسار الذي فقد ابنته الرضيعة وأربعة آخرين من أفراد أسرته، عن سبب مطالبتهم بالبقاء في المنزل

سألت رئيس وزراء حكومة الشرق أسامة حمد كيف يمكن أن يحدث هذا عندما يكون من المفترض أن تحافظ السدود على سلامة الناس؟

قال لي: "لقد كان إعصاراً قوياً جداً أقوى من السدود، هذه هي الطبيعة وهذا أمر الله".

وتسري شائعات في الشوارع عن إخلاء كامل لمدينة درنة.

ويكافح أولئك الذين تُركوا في المدينة ضد عوامل الطقس، مع نقص المياه النظيفة والرعاية الطبية، فبعد مرور ما يقرب من أسبوع على العاصفة القاتلة، تتزايد التحديات التي تواجه الناجين منها.