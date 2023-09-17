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إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي

9/17/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة أريحا عدة فعاليات احتفاء بتسجيل موقع "تل السلطان" على لائحة التراث العالمي.

ونقلا عن وكالة "وفا"، شملت الفعاليات التي تستمر ليوم غد تنظيم مسيرات رياضية وكشفية وخيالة، وتسيير آليات زراعية تجوب شوارع أريحا، واحتفالات، وعروضا موسيقية، وعرض ليزر في موقع تل السلطان.

وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر: إن هذا اليوم التاريخي يمثل انتصاراً سياسياً، وثقافياً للفلسطينيين، بعد حملة تشويه قادتها الحكومة الإسرائيلية، لعرقلة إدراج الموقع على لائحة اليونسكو.

وأضاف سدر، أن الاحتفال جاء على ضوء اعتماد توصيات لجنة "إيكوموس" إحدى اللجان الاستشارية التابعة للجنة حماية التراث العالمي في "اليونسكو"، لإدراج الموقع، والإعلان على تسجيل أريحا كموقع تراث عالمي فلسطيني محمي.

بدوره، قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن هذه اللحظة التاريخية تعبر عن انتصار الحق الفلسطيني، داعياً إلى الاستمرار في العمل على الحفاظ على هذا الحق.

من جانبه، قال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، إن موقع تل السلطان، هو الموقع الخامس الذي يتم تسجيله على لائحة التراث العالمي، ما يعد انتصارا كبيرا، ويؤكد إصرار شعبنا على تثبيت حقوقه.

من ناحيتها، شددت رئيسة ملف منظمة اليونسكو في وزارة الخارجية والمغتربين جميلة عريقات، على أهمية دور القيادة الفلسطينية في هذا الإنجاز، ودعت إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا التسجيل، والعمل على حماية الموقع.

وأعلن مدير دائرة الطوابع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كفاح مرقة، عن إصدار بطاقة معايدة خاصة بأريحا تضم 25 تصميما تمثل تاريخ المنطقة.



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