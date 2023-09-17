الصحة العالمية: جثث ضحايا ليبيا لا تشكل أي تهديد صحي

الصحة العالمية: جثث ضحايا ليبيا لا تشكل أي تهديد صحي
التاريخ
9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ناشدت منظمة الصحة
العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا بضرورة التوقف عن دفن ضحايا
الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي.
وأوضحت المنظمة أن جثث
الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا، وأن دفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات
نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.
كما دعت المنظمة إلى
تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.
وفي وقت سابق، أوضح
الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في 3 مقابر جماعية.
وأعلنت الأمم المتحدة
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.
وقال مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في
عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت
الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.
يذكر أن الإعصار
المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها
مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في
درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. (RT)
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