مقترح إيراني لانسحاب القوات التركية من سوريا

مقترح إيراني لانسحاب القوات التركية من سوريا
التاريخ
9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشف وزير الخارجية
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل حول
انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وقال عبد اللهيان:
"اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية،
وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية
للتهديد".
وأضاف: "اقترحنا
على دمشق وأنقرة أيضا أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق". (RT)
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