روسيا تعلن تدمير مصنع للدبابات في أوكرانيا

روسيا تعلن تدمير مصنع للدبابات في أوكرانيا
التاريخ
9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع
الروسية اليوم الأحد تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل
وصيانة الدبابات والمدرعات، ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني.
وأضافت الوزارة أن
المدفعية الروسية دمرت محطتي رادار AN/TPQ-50 أميركيّتي الصنع في منطقتي بيشانويه وبتروبافلوفكا في
مقاطعة خاركوف. (RT)
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