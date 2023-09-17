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روسيا تعلن تدمير مصنع للدبابات في أوكرانيا

9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات، ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة أن المدفعية الروسية دمرت محطتي رادار AN/TPQ-50 أميركيّتي الصنع في منطقتي بيشانويه وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف. (RT)



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