مقتل قيادي بارز لـداعش و3 من مرافقيه في العراق
التاريخ
9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تمكن الطيران العراقي، اليوم الأحد، من قتل 4 إرهابيين، بينهم قيادي في تنظيم "داعش".
وقالت مصادر الشرطة في محافظة صلاح الدين، إن الطيران الحربي العراقي، نفذ ضربة جوية ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، في محيط تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين، أسفر عنها قتل ما يسمى بالأمير العسكري لـ"داعش" في جبل حمرين، ومعه 3 من مرافقيه.
وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة العراقية، اليوم، عن مقتل ضابط في انفجار وقع داخل منزل، وسط مدينة السليمانية 650 كلم شمال بغداد.
وقالت الشرطة، إن الانفجار تسبب بمقتل صاحب المنزل، وهو ضابط في البيشمركة برتبة رائد، وإن التحقيق جار لمعرفة المزيد من التفاصيل.
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