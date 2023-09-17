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زلزال بقوة 5 درجات يضرب اندونيسيا

9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي اندونيسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



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