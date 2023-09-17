زلزال بقوة 5 درجات يضرب اندونيسيا
التاريخ
9/17/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي اندونيسيا اليوم.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو ، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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