العالم الهولندي.. زلزال محتمل بقوة 7 درجات قريبا
التاريخ
9/17/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس خلال فيديو له، حدوث بعض الزلازل القوية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر أيلول الحالي، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.
وكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن حدوث زلازل قوية في ثلاث دول عربية الأسبوع المقبل.
وأوضح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ((إكس)): ((خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك زلازل قوية الأسبوع المقبل في بعض الدول العربية))، مضيفًا ((إن شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام)).
واعتمد العالم الهولندي، في توقعاته على حركة القمر والكواكب وعلاقتها بالأرض.
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