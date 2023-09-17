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العالم الهولندي.. زلزال محتمل بقوة 7 درجات قريبا

9/17/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس خلال فيديو له، حدوث بعض الزلازل القوية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر أيلول الحالي، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن حدوث زلازل قوية في ثلاث دول عربية الأسبوع المقبل.

وأوضح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ((إكس)): ((خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك زلازل قوية الأسبوع المقبل في بعض الدول العربية))، مضيفًا ((إن شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام)).


واعتمد العالم الهولندي، في توقعاته على حركة القمر والكواكب وعلاقتها بالأرض.



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