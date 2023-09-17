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35 % تراجع أعداد المشاركين في أردننا جنة

9/17/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تراجع عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 35 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب تلك البيانات، بلغ عدد المشاركين في البرنامج 107 آلاف مشارك مقارنة مع 165 ألفا بانخفاض مقداره 58 ألفا.
أما خلال شهر آب (أغسطس) الماضي فقد انخفض عدد المشاركين خلاله 43 % وبلغ عدد المشاركين في البرنامج خلاله 17.6 ألف مشارك مقارنة مع 31 ألفا.
وبحسب البيانات نفسها، استقبلت عجلون أكثر من 43.1 ألف زائر في أول 8 أشهر تلاها وادي رم بنحو 27 ألفا، وسجلت البترا 24.1 ألف، وبلغ عدد زوار السلط نحو 10.9 ألف مشارك، وبلغ زوار ام قيس 9.6 ألف، واستقبلت جرش 5.8 ألف، وبلغ عدد زوار الطفيلة 3.4 ألف، وبلغ عدد زوار مادبا 3.2 ألف سائح.
وحصلت عجلون على المركز الأول في استقبال السياح خلال الشهر الماضي بعدد 7.6 ألف، يليها في المركز الثاني وادي رم بعدد يزيد عن 4.7 ألف وحصلت البترا على المركز الثالث بعدد يتجاوز الـ 4.4 ألف سائح.
وقال مصدر سياحي مطلع "أسباب التراجع كانت نتيجة غياب وجهات جديدة عن البرنامج ما دفع المواطنين إلى التراجع عن المشاركة في أردننا جنة".
وأكد المصدر نفسه ضرورة إدخال وجهات سياحية في البرنامج بهدف زيادة أعداد السياحة الداخلية والتركيز عليها لما لها من أهمية على القطاع السياحي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويذكر أن الوزارة والهيئة قامت بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
ويذكر أن الحكومة أنفقت 4.6 مليون دينار على برنامج أردننا جنة خلال العام الماضي.



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