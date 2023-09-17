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13 مرشحا يتنافسون في انتخابات جمعية إنتاج اليوم

9/17/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" م.نضال البيطار أمس: "إن 13 مرشحا من قادة القطاع سوف يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة الجمعية التي ستجري مساء اليوم في عمان".
وبين البيطار في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المرشحين للانتخابات في هذه الدورة يتوزعون على كتلتين : الأولى تحمل اسم "كتلة الرؤية والتحديث" وتضم 11 عضوا من قادة قطاعي الاتصالات والتقنية، والثانية تحمل اسم "كتلة الريادة والإبداع " وتتكون من عضوين".
وقال البيطار: "المرشحون الـ13 سيتنافسون لاختيار مجلس الإدارة الجديد المكون من 11 عضوا في الجمعية التي تدخل عامها الـ23 وتمثل، شركات قطاعي التقنية والاتصالات وريادة الأعمال في الأردن في وقت يشهد فيه هذا القطاع تطورات لافتة ومتسارعة مع عصر الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي الذي نشهده في معظم القطاعات الاقتصادية".
وأشار، إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديدة، سيجري انتخاب واختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائب للرئيس، أمينا للسر، وأمينا للصندوق.
وتجري انتخابات جمعية شركات التقنية والاتصالات "إنتاج" كل سنتين، إذ أكد البيطار الإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين وخصوصا أنهما جاءتا مباشرة بعد انتهاء فترات الحظر الشامل بسبب "كورونا" وبعدما أثبتت هذه الأزمة أهمية قطاع التقنية وقطاع الاتصالات وضرورة وأهمية التحول الرقمي.
وبين البيطار، أن الجمعية بمجلس إدارتها السابق حققت الكثير من الإنجازات وخصوصا في مجال كسب التاييد لقضايا القطاع ودعم الشركات العاملة فيه، والوصول الى الاسواق الخارجية، فضلا عن النجاح الكبير الذي شهده تنظيم منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظم في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار، إلى نجاح الجمعية في تنظيم مشاركات الشركات التقنية الأردنية في معارض ومؤتمرات ومحافل عربية ودولية في كل من: عمان والعراق والسعودية وغيرها من الدول، فضلا عن تركيزها الكبير على قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة الأردنية بالعديد من البرامج والفعاليات.
وتضم جمعية "إنتاج"، أكثر من 265 شركة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي والمحتوى الإلكتروني في الأردن.
وساهمت الجمعية منذ تأسيسها العام 2000، بتعديل أنظمة وقوانين نحو دفع وتيرة نمو القطاع، فضلا عن مساهمتها في وضع التفاصيل الإدارية والفنية لمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار.



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