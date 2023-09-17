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10 ملايين دينار كلفة دعم المحروقات للنقل العام في المحافظات

9/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- بلغت الكلفة الإجمالية لدعم المحروقات المخصصة لوسائط النقل العام في المحافظات التي صرفتها هيئة تنظيم النقل البري منذ بدء صرف الدعم العام الماضي نحو 10 ملايين دينار، وفق مصدر رسمي في الهيئة.
وبين المصدر، في تصريح لـ"الغد"، أن كلفة الدعم لوسائل النقل العام في المحافظات للربع الواحد من العام تبلغ نحو مليوني دينار.
وبحسب الهيئة، يستفيد من بطاقات دعم المحروقات 11 ألف مركبة في المحافظات.
ويشار إلى أن الدعم الذي تحصل عليه وسائل النقل العام في العاصمة غير مشمول بهذه الإحصائية؛ إذ يصل الدعم المخصص إليها إلى حوالي 4 ملايين دينار في الربع الواحد تصرفها أمانة عمان الكبرى والهيئة.
وصرفت الحكومة، العام الماضي، الدعم لوسائل النقل العام في المحافظات لربعين، فيما صرفت حتى الآن لربعين آخرين، وستبدأ صرف الدعم المخصص للربع الثالث اليوم.
وكانت الحكومة وافقت على صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في محافظات المملكة كافة، بما فيها العاصمة لأول ربعين من العام الحالي، بكلفة ستة ملايين دينار للربع الواحد ليصل المبلغ إلى 12 مليوناً منذ بداية 2023، إلى جانب 5 ملايين صرفت نهاية 2022 للربع الواحد.
وتصلف كلفة المحروقات إلى نحو 35 % من قيمة الكلف التشغيلية، ولأول مرة تدعم المحروقات العام الماضي منذ تحرير أسعار الصرف في 2008.
وبدأت هيئة تنظيم النقل البري مطلع أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، عملية صرف بطاقات دعم المحروقات المخصصة لوسائط النقل العام التي تعمل في العاصمة من خلال أمانة عمان وفي المحافظات تسلم البطاقات من مكاتبها المنتشرة في تلك المحافظات.
ويستفيد نحو 22 ألفا من مشغلي قطاع النقل العام من دعم المحروقات، في عمان وجميع محافظات المملكة.
وتدعم هيئة النقل الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سيارة سرفيس بواقع 567150 دينارا لكل شهر؛ أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر، فيما يخصص أكثر من 3 ملايين دينار للحافلات وخطوط النقل العام داخل حدود أمانة عمان. كما وصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 دينار لكل شهر؛ أي ما مجموعه مليون و606200 دينار لمدة 6 أشهر.
وجرى، سابقا، رفع قيمة الدعم بنسب تتراوح بين 100 % وصولا إلى 135 %؛ لجميع أنماط وسائل النقل العام عن قيمة الدعم الذي سبقه، لتصبح الزيادة مناسبة وتتناسب مع قيمة ارتفاع المحروقات. وبدأت قيمة الدعم من 50 دينارا، لتصبح 100 دينار، وبعض الأنماط 150 دينارا، وأصبحت 300 دينار، وبعض الأنماط أكثر من 300 ووصلت إلى 350 دينارا.




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