عملاق الفضاء سبيس إكس قريبا في الأردن

عملاق الفضاء سبيس إكس قريبا في الأردن
التاريخ
9/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام فاضل السرحان، أمس، أن شركة "سبيس إكس" الأميركية المملوكة للملياردير أيلون ماسك، باتت قاب قوسين أو أدنى للحصول على ترخيص لممارسة أعمالها في السوق المحلية.
وأوضح السرحان، في تصريح خاص لـ"الغد"، أن الشركة استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة لترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.
وقال السرحان، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيناقش قرار ترخيص الشركة خلال الاجتماع المقبل الذي سينعقد قبل نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير".
وبين السرحان، أن الشركة الأميركية ستقدم خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الضحلة والنائية وغير المشمولة بالتغطية ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ويشار إلى أنه ما تزال كلفة الخدمات وطبيعتها التي ستقدمها الشركة في الأردن غير معروفة تماما، كما أنه ليس معروفا مدى شمولية خدماتها في ظل شح المعلومات المتاحة، إلا أن تكلفة خدمات الشركة التي تقدمها في دول أخرى من العالم عادة ما تكون مرتفعة، كما أنه ليس معروفا حتى الآن إن كانت الشركة ستقدم خدمات الانترنت من خلال أجهزة الخلوي أم من خلال أجهزة خاصة.
وأشار السرحان إلى أن شركة "سبيس إكس" كانت قبل نحو عام قد نفذت ونجحت في تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 و200 ميغابايت في جنوب الأردن في العقبة تحديدا، بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الهيئة. وبين أن هذه التجربة التي جرت كانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهدفت وقتها الى تشجيع إجراء التجارب الفنية لترخيص خدمات الاتصالات في المناطق قليلة الكثافة السكانية والنائية وغير المشمولة بالتغطية وعلى النحو الذي يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الانترنت في المملكة، سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية.
إلى ذلك، أكد السرحان أن توجهات الهيئة المستمرة في سوق الاتصالات المحلية لتوفير خدمات اتصالات، تهدف لتنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الانترنت في المملكة سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية. يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن عدد مستخدمي الانترنت في الأردن يقدر بحوالي 11.3 مليون مستخدم وأن عدد اشتراكات الخلوي يتجاوز 7.7 مليون اشتراك معظمها تستخدم هواتف ذكية متصلة بالإنترنت في سوق تتنوع فيها شبكات الاتصالات بين تقنيات الجيل الثالث والرابع المتقدم والخامس، إضافة الى خدمات الفايبر وغيرها من التقنيات السلكية.
وأوضح السرحان حرص الهيئة على تذليل العقبات كافة التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الروئ الملكية الهادفة الى تطوير وتعزيز القطاع، من خلال مواصلة العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ترتكز على تشريعات ومتطلبات قادرة على التعامل مع الجهات كافة ذات العلاقة.
وتعد شركة "سبيس إكس" من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الانترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لهذا الغرض، بحيث تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.
وتمتلك شركة "سبيس اكس"، من خلال مشروع شبكة "ستار لينك"، أقمارا صناعية يزيد عددها على 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.
MENAFN17092023000072011014ID1107084937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.