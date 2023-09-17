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عملاق الفضاء سبيس إكس قريبا في الأردن

9/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام فاضل السرحان، أمس، أن شركة "سبيس إكس" الأميركية المملوكة للملياردير أيلون ماسك، باتت قاب قوسين أو أدنى للحصول على ترخيص لممارسة أعمالها في السوق المحلية.
وأوضح السرحان، في تصريح خاص لـ"الغد"، أن الشركة استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة لترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.
وقال السرحان، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيناقش قرار ترخيص الشركة خلال الاجتماع المقبل الذي سينعقد قبل نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير".
وبين السرحان، أن الشركة الأميركية ستقدم خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الضحلة والنائية وغير المشمولة بالتغطية ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ويشار إلى أنه ما تزال كلفة الخدمات وطبيعتها التي ستقدمها الشركة في الأردن غير معروفة تماما، كما أنه ليس معروفا مدى شمولية خدماتها في ظل شح المعلومات المتاحة، إلا أن تكلفة خدمات الشركة التي تقدمها في دول أخرى من العالم عادة ما تكون مرتفعة، كما أنه ليس معروفا حتى الآن إن كانت الشركة ستقدم خدمات الانترنت من خلال أجهزة الخلوي أم من خلال أجهزة خاصة.
وأشار السرحان إلى أن شركة "سبيس إكس" كانت قبل نحو عام قد نفذت ونجحت في تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 و200 ميغابايت في جنوب الأردن في العقبة تحديدا، بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الهيئة. وبين أن هذه التجربة التي جرت كانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهدفت وقتها الى تشجيع إجراء التجارب الفنية لترخيص خدمات الاتصالات في المناطق قليلة الكثافة السكانية والنائية وغير المشمولة بالتغطية وعلى النحو الذي يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الانترنت في المملكة، سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية.
إلى ذلك، أكد السرحان أن توجهات الهيئة المستمرة في سوق الاتصالات المحلية لتوفير خدمات اتصالات، تهدف لتنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الانترنت في المملكة سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية. يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن عدد مستخدمي الانترنت في الأردن يقدر بحوالي 11.3 مليون مستخدم وأن عدد اشتراكات الخلوي يتجاوز 7.7 مليون اشتراك معظمها تستخدم هواتف ذكية متصلة بالإنترنت في سوق تتنوع فيها شبكات الاتصالات بين تقنيات الجيل الثالث والرابع المتقدم والخامس، إضافة الى خدمات الفايبر وغيرها من التقنيات السلكية.
وأوضح السرحان حرص الهيئة على تذليل العقبات كافة التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الروئ الملكية الهادفة الى تطوير وتعزيز القطاع، من خلال مواصلة العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ترتكز على تشريعات ومتطلبات قادرة على التعامل مع الجهات كافة ذات العلاقة.
وتعد شركة "سبيس إكس" من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الانترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لهذا الغرض، بحيث تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.
وتمتلك شركة "سبيس اكس"، من خلال مشروع شبكة "ستار لينك"، أقمارا صناعية يزيد عددها على 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.



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