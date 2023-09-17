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جهوزية وجودة وصمود البنى التحتية في مواجهة الكوارث الطبيعية

9/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زياد الرفاتي*

عمان- تصاعدت حدة الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة من أعاصير وفيضانات وحرائق وارتفاع كبير في درجات الحرارة وجفاف وعواصف ثلجية ونزول البرد ناتجة عن غضب الطبيعة وغضب الأرض وقصور التعامل بجدية مع التغيرات المناخية سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الأنشطة الاقتصادية وعدم الالتزام في توفير التمويل الكافي وبشروط ميسرة لتدفع الدول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية والذي لم يتم الايفاء به.
وأقر مؤتمر باريس للمناخ عام 2015 تمويلا بقيمة 100 مليار دولار ولم ينفذ وتبعه مؤتمرات متوالية، وقد استشرى خطر التغير المناخي وتحول إلى فوضى مناخية يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ويبدو حسب الرؤية أنه تركها للإرادة الشخصية للأفراد والحكومات ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه تلك المخاطر، فالانبعاثات ترسل من المنتجين الصناعيين في القطاع الخاص والمستهلكين وهذا يفرض اقناع المنتجين بالإنتاج النظيف والتحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والاستثمار فيها واقناع المستهلكين بتغيير عادات وأنماط الاستهلاك في البلدان المتقدمة والنامية والفقيرة الذين يسرفون كميات كبيرة من المياه والطعام ويتعاملون معها بشكل غير رشيد وتسيء للبيئة وما ينتج عنها من مخلفات تؤدي إلى التلوث البيئي وتراكم النفايات الصلبة وانبعاث غازات الميثان، والإنتاج والاستهلاك المستدام يجب أن يكون كل حسب حاجته وليس حسب إمكانياته ويساهم ذلك في تخفيض كميات النفايات وانبعاثات الغازات.
وفي استطلاع للرأي فيما إذا كان العالم جاهزا للتعامل مع التغير المناخي أجاب 17 % من المستطلعين بنعم و83 % بلا.
تعتبر البنى التحتية من أبرز ضحايا الكوارث والأضرار التي تلحق بها تمثل الجانب الأكبر للخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية وتكاليف إعادة الإعمار تتجاوز عادة الأضرار المباشرة للكوارث الطبيعية وكل دولار يتم إنفاقه للاستعداد للكوارث وتحسبا لوقوعها يوفر 6 دولارات لاحقا.
والخسائر العالمية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 6 تريليونات دولار في الخمسين سنة الأخيرة أما عام 2022 فقد بلغت 270 مليار دولار، و120 مليار دولار حجم الخسائر في النصف الأول 2023 و50 مليار دولار تعويضات شركات التأمين عن الكوارث الطبيعية في النصف الأول 2023، وهناك دعوة إلى انشاء صندوق عالمي لتعويض البلدان النامية والفقيرة.
والكوارث الطبيعية أصبحت حاضرة بقوة في قائمة تحديات الدول الاقتصادية، والكوارث الطبيعية التي ضربت ليبيا واليونان والمغرب وتركيا وسورية خلفت خسائر بمليارات الدولارات.
والبنى التحتية استثمارات ضرورية للحماية من الكوارث، وهناك أربع دول عربية ضمن الأفضل عالميا في جودة البنية التحتية وهي الإمارات في المرتبة 26 عالميا والأولى عربيا والسعودية 34عالميا والثانية عربيا وقطر 38 عالميا والثالثة عربيا والأردن 55 عالميا والرابعة عربيا.
ويرى باحثون عرب أن إدارة الأزمات والاستشعار والاستجابة السريعة والاستفادة من الأبحاث العلمية ومراكز الاستشارات لا تعيرها بعض الدول العربية الاهتمام، وأهمية انشاء وزارة الأزمات والاستجابة السريعة بالرغم من أنها لا تحمي من الكارثة ولكن تحاول احتواء أو تقليص الأزمة بأقل الخسائر والتكاليف
والحاجة إلى تفعيل منظومة عربية لإدارة الأزمات والاستجابة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك ومركز أبحاث وأرصاد جوي يعنى بتقديم الاستشعارات والنصائح والمشورة للدول العربية، فالأعاصير يمكن الاستشعار بها والزلازل تختلف طريقة التعامل معها إذا كان التعامل بشكل علمي ومدروس ونشر الوعي الشعبي بعدم الخروج من المنازل وعدم الاقتراب من البحر في حالة الأمواج المرتفعة أو عدم الاقتراب من مناطق الهزات الارتدادية، والتقليل من البيروقراطية بتغيير آلية اتخاذ القرارات ميدانيا وإيجاد حلول سريعة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية التي تبعد عن مركز الكارثة وعدم الدراية الكافية لديها عن حجم الكارثة.
وزلزال المغرب بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب إقليم الحوز في جبال الأطلس قبل أيام، يغلب على سكانه الطبقة الفقيرة والمساكن ذات البناء الطيني والحجارة وفرض تحديات اقتصادية على الحكومة المغربية ويسبب خسائر قد تصل إلى 10 مليارات دولار تعادل 8 % من الناتج المحلي الاجمالي المغربي وتأثير التداعيات على قطاعي السياحة والطاقة مع أضرار في المباني التاريخية والسياحة أكثر القطاعات تضررا حيث يساهم بنسبة 7 % في الناتج المحلي ويوظف نصف مليون شخص، والحكومة تتعهد بخطة شاملة لإعادة الإعمار بعد الزلزال تتكون من ثلاث مراحل الإنقاذ وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق وغيرها، ووزارة الداخلية المغربية تعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى ما يقارب ثلاثة آلاف قتيل و5530 جريحا مع استمرار عمليات الإنقاذ، واستمرار عملية نقل المساعدات إلى القرى الجبلية المتضررة رغم الصعوبات اللوجستية ونشاط كبير في ذلك للمبادرات الأهلية والمتطوعين من كل المدن والقرى المغربية هبوا لمساعدة سكان المناطق المتضررة واستخدام الدواب لنقل المساعدات الأساسية والغذائية، والانهيارات الجبلية على الطرق عرقلت وصول المساعدات بالسيارات والمركبات وأوضاع إنسانية مأساوية يعيشها المتضررون من الزلزال المدمر وأعداد كبيرة منهم يقطنون في خيام مؤقتة ودمار المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية يؤثر كثيرا على الأطفال.
وقد خصص الديوان الملكي المغربي مساعدات لملاك نحو50 ألف مسكن في خمسة أقاليم متضررة بواقع 14000 دولار لكل منزل مدمر بالكامل و8000 دولار لكل منزل متضرر جزئيا ويوجه تعليمات باحصاء اليتامى جراء الزلزال ومنحهم صفة“مكفولي الأمة“وفتح باب التبني والإعلان عن خطة عمل لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بسبب الزلزال والحكومة المغربية تقرر إجراء اقتطاعات مالية من أجور الوزراء والموظفين لدعم ضحايا الزلزال بواقع راتب شهر، ووكالات اقتصادية دولية تشير إلى أن المالية العامة للمغرب في وضع جيد للتعامل مع تداعيات الزلزال بفضل استثماراتها.
وفي الجانب الاقتصادي، فقد أعلن المغرب مؤخرا عن اكتشافات جديدة من الغاز تدعم قدرة البلاد على مضاعفة إنتاجه ثلاث مرات، واشهار بنك المياه الدولي لمواجهة النقص الحاد في المياه واستقطب مستثمرين من المنطقة العربية وأوروبا وافريقيا، وتباطؤ التضخم في تموز 2023 للشهر الخامس على التوالي مسجلا %4.9 على أساس سنوي مقابل 5.5 % في حزيران، والاعلان عن خطة لرفع عائدات السياحة إلى 12 مليار دولار سنويا وجذب 17.5 مليون سائح بحلول العام 2026، وأضاف مليار دولار إلى موازنة الدولة لعام 2023 لكبح التضخم وتوفير المياه ودعم السياحة، وقد تخطت إيرادات السياحة وصادرات السيارات 7.7 مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وعودة زخم النمو للاقتصاد المغربي بالربع الأول 2023 بنسبة 3.5 % على أساس سنوي بدعم من التعافي القوي للنشاط الزراعي بعد انحسار الجفاف، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 14 % من الاقتصاد المغربي.
والمغرب يتوقع تدفق 13.8 مليار دولار من تصدير السيارات في العام 2023 وصناعة السيارات تسهم في توفير 238 ألف فرصة عمل دائمة، ويخصص أراضي إلى 454 مشروعا للاقتصاد الأخضر باستثمارات تبلغ 60 مليار دولار.
وجارتها ليبيا بفعل اعصار دانيال المتوسطي الذي ضرب مدن الشرق الليبي ومدينة درنة الأكثر تضررا من قوة العاصفة، وهي عاصفة استوائية سرعتها تتراوح بين 63 - 118 كم / ساعة.
ووزارة الداخلية الليبية تعلن أن الأزمة التي حلت بمدينة درنة شرق ليبيا كارثية وكل المؤشرات تدل على أن المدينة انهارت تماما وأصبحت ركاما وأحياء اختفت وغيرت ملامح مناطق عديدة، وحسب رأي محللين ليبيين فإن سبب ذلك البنية التحتية المتهالكة والصراع والتناحر على السلطة والمناصب والمكاسب والتغير المناخي معا، وحديث عمدة بلدية درنة بأن انهيار سدي المدينة يؤكد ضرورة إجراء الصيانة لوجود تصدعات منذ عام 2008 ومنذ ذلك العام لم تتم عمليات صيانة لها رغم رصد المخصصات المالية اللازمة وإبرام العقود مع شركات أجنبية والتشكيك في قانونيتها وسحب الأموال من البنوك دون تنفيذها والتي تخضع لتحقيقات النيابة العامة حاليا في أسباب عدم الصيانة، وانهيار السدين كان متوقعا للإهمال ولسوء الإدارة والفيضانات كانت متوقعة كون المدينة تقع على ساحل البحر المتوسط وسكانها يبلغ عددهم 145 ألف نسمة وهي الأكثر تضررا في مدن شرقي ليبيا التي تعرضت للاعصار والتي سكانها 900 ألف نسمة.
واعتبر مجلس النواب الليبي أن المسؤولية تضامنية من جميع الجهات التي تعتبر السدود بمثابة حياة أو موت وفصل الانهيار المدينة إلى نصفين وتسبب في جرف أحياء كاملة من المدينة والتحذيرات السابقة من قابليتها للفيضانات دون إجراء لمواجهة ذلك، والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية أعاقت وصول المساعدات وحجم الكارثة في مناطق الاعصار كبير جدا وهناك حاجة لدعم دولي وأن الكارثة أكبر من إمكانيات الدولة.
وقد تسبب الاعصار المتكون في البحر الأبيض المتوسط وما نتج عنه من فيضانات وسيول في مقتل قرابة 11000 شخص وفقدان 20000 وتشريد أكثر من 30000 من مدينة ساحلية تقع على البحر.
وفي استطلاع إعلامي غربي، فقد أظهر 79 % من المستطلعين أن سبب الكارثة يعود إلى ضعف البنية التحتية و21 % للتغير المناخي، والأمم المتحدة تحذر من تفشي أمراض الكوليرا والسل والحصبة في مدينة درنة وكان يمكن تجنب الكثير من الضحايا وتقليل الخسائر البشرية لو تم التنسيق المشترك بين الحكومتين اللتين تدير ليبيا واحدة في الشرق والأخرى في الغرب وعدم توفر منظومة إدارة المخاطر واستشعار الخطر وأنظمة الوقاية والمواجهة وعدم إطلاق التحذيرات المسبقة وأن الأزمة والانقسامات السياسية في ليبيا وضعف البنى التحتية والصيانة المهملة في المدن زادا من تداعيات كارثة الفيضانات وتفاقمها وأعاق تنسيق عمليات الانقاذ جراء الاعصار وما نتج عنه من فيضانات وسيول، وكان انهيار السدود سببا رئيسيا في إغراق المدينة، وحجم الكارثة في ليبيا ما يزال مجهولا وأعداد الضحايا في ازدياد وظروف معقدة تعيق احصاء الأضرار وما يزال البحث جاريا عن الجثث التي جرفتها السيول للبحر.
وحسب خبراء فإن الأزمات الداخلية منعت ليبيا من الاستعداد للكوارث الطبيعية وأن الخلافات بين شطري ليبيا عميقة ومن شأنها أن تعقد عمليات الانقاذ وتحذيرات من أوبئة وأمراض تخلفها الفيضانات والجثث المتكدسة في شوارع ليبيا أثر السيول ودفن الجثامين بمقابر جماعية وإعلان مركز مكافحة الأمراض عن خروج كثير من المستشفيات عن الخدمة ونقص الكوادر الطبية والنظام الصحي المتهالك وتسجيل حالات تسمم بين الأطفال بسبب المياه الملوثة والحاجة إلى مياه نظيفة صالحة للشرب ونقص فادح في المواد الغذائية نتيجة انهيار الجسور وكذلك الحاجة إلى المعدات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض ووجوب إعلان الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة.
وليبيا بحاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة والمزيد من الدعم الدولي حيث تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وحسب الفريق الحكومي الليبي فإن 3 ملايين متر مربع من الطرق والجسور تضررت بفعل العاصفة وانهيار خمسة جسور داخل درنة وكذلك تدمير جسور وطرق وأراض زراعية وجرفت عمارات سكنية.
وقد وصلت فرق انقاذ دولية وبدأت مهامها ومنها فريق البحث والانقاذ الدولي الأردني للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وصدرت التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة بإرسال كل ما يلزم من مساعدات إغاثية إلى ليبيا والمغرب وقوفا من المملكة إلى جانب الأشقاء العرب في هذه المحن والظروف الطبيعية الصعبة وإعلان جهاز الاسعاف والطوارئ في ليبيا بدء اخلاء واجلاء المواطنين من درنة ومنع دخول المدنيين اليها.
والاتحاد الأوروبي وجه مساعدة بقيمة 2.25 مليار يوروو من أجل أن يساهم في إعادة الإعمار بعد الانتهاء من تقييم الأضرار، والبرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ بقيمة 2 مليار يورو للمناطق المنكوبة.
وليبيا دولة نفطية تعتمد في مواردها المالية على النفط والغاز، وقد انكمش اقتصادها بنحو12 % خلال العام الماضي بفعل انخفاض السيولة وارتفاع البطالة والدين العام الذي وصل إلى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي الليبي.

*خبير اقتصادي ومالي



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