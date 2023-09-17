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إطلاق حملة نظفوا العالم من العقبة

9/17/2023 2:20:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- أطلقت جمعية البيئة الأردنية حملة "نظفوا العالم من شواطئ مدينة العقبة"، وذلك ضمن فعاليات أسبوعها البيئي السياحي العاشر الذي تنفذه بمناسبة يوم السياحة العالمي ومبادرتها "سياحتنا وبيئتنا بتستاهل".

وأكد مدير الخدمات في سلطة منطقة العقبة المهندس علاء الرواشدة حرص السلطة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية على دعم الحملات والمبادرات التي تنفذها العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالبيئة والسياحة ومنها جمعية البيئة الرائدة في هذا المجال.

وبين الرواشدة أهمية استمرارية التعاون مع الجمعية وتنفيذ المزيد لمثل هذه الحملات التي تسهم في تعزيز وعي رواد الشواطئ بأهمية الحفاظ عليها نظيفة والمشاركة المجتمعية وتعريف المواطنين بخطر النفايات على الصحة والبيئة والإنسان، مثمنا مبادرة الجمعية وسعيها الدؤوب لتنفيذ الأنشطة والبرامج وإشراك كافة الفئات لتعزيز رسالتها وأهدافها في مجال نشر الوعي البيئي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفي علي عزبي فريحات إن هذه الحملة التي تأتي ضمن الأسبوع البيئي والسياحة تهدف إلى إيجاد ثقافة مجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص لما لها من أهمية في مدينة العقبة السياحية التي تستقبل آلاف الزوار سنويا.

وبين أهمية استدامة المصادر البيئية للحفاظ على المواقع السياحية والأثرية والإرث الطبيعي للبيئة البحرية ورفع الوعي حول خطر الملوثات والنفايات الصلبة على الأنظمة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، مثمنا دعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وكافة الشركاء لإنجاح فعاليات هذا الأسبوع وتحقيق رسالته وأهدافه.

وقال رئيس لجنة فرع الجمعية بالعقبة المهندس خالد العضايلة إن الجمعية الأم تحرص على تنفيذ مثل هذه المبادرات سنويا بالتعاون مع فرعها الإقليمي في العقبة بالتعاون مع العديد من المؤسسات وأصحاب المبادرات، إيمانا بأهمية العمل الجماعي الذي يخدم المصلحة العامة.

واشتملت فعاليات الحملة التي شارك بها عبدالله الرفايعة من السلطة والمهندس محمد المعايطة والدكتورة هلا المواجدة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة في الجمعية الأم وفرعها في العقبة وعدد من المتطوعين واللجان الشبابية والقطاع الخاص ومطعم بيبو لصاحبه وقسم عمليات الشواطئ في مديرية الرقابة ومبادرات احنا قدها واترك أثرا وجواز سفر وعالم إيجابي ورابطة صلعان العقبة وشركة اوربسر على تنظيف الشاطئ الأوسط (الغندور).

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي تأتي بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وعدد من الشركات والمؤسسات وشركة المدن الصناعية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (JOTC) وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية Kemaومحطة توليد كهرباء شرق عمان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج والندوات الحوارية والحملات التطوعية والزيارات لعدد من المؤسسات.



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