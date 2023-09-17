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هل مشروبات الطاقة آمنة؟.. الغذاء والدواء تعلق

9/17/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أثيرت خلال الفترة الماضية العديد من الآراء التي تدعي أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بأنواعها كلها ضارة وتسبب الكثير من المشاكل الصحية، في هذه الأثناء أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الغازية تعتبر آمنة وفقا للتقييمات التي أجرتها الوكالات الدولية الموثوقة.
وأكدت الهيئة أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية يرجع إلى زيادة الاستهلاك وانخفاض القيمة الغذائية. وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المشروبات الغازية يتم تحضيرها من محلول سكر مضاف إليه ومواد تلوين ومشبعة بثاني أكسيد الكربون، بينما المشروبات الكربونية عبارة عن ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكربون المذاب.
وأشارت الهيئة إلى أن الضرر قد يحدث بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكل عام لأنها تحتوي على سكر مضاف.

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