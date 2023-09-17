هل مشروبات الطاقة آمنة؟.. الغذاء والدواء تعلق

هل مشروبات الطاقة آمنة؟.. الغذاء والدواء تعلق
التاريخ
9/17/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أثيرت خلال الفترة الماضية العديد من الآراء التي تدعي أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بأنواعها كلها ضارة وتسبب الكثير من المشاكل الصحية، في هذه الأثناء أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الغازية تعتبر آمنة وفقا للتقييمات التي أجرتها الوكالات الدولية الموثوقة.
وأكدت الهيئة أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية يرجع إلى زيادة الاستهلاك وانخفاض القيمة الغذائية. وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المشروبات الغازية يتم تحضيرها من محلول سكر مضاف إليه ومواد تلوين ومشبعة بثاني أكسيد الكربون، بينما المشروبات الكربونية عبارة عن ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكربون المذاب.
وأشارت الهيئة إلى أن الضرر قد يحدث بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكل عام لأنها تحتوي على سكر مضاف.
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