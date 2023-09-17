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منصة جديدة تفوق قوة Gtp-4

9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تطور شركة Google الأمريكية أداة ذكاء اصطناعي توليدي، تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة GTP-4 بخمس مرات.
ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لـGoogle إلى 20 مرة من قوة GTP-4 نهاية العام المقبل، بحسب شركة ((سيمي أنالاسيز)) لأبحاث أشباه الموصلات.
وفي تقرير، نشرته سيمي أنالاسيز في نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة Google في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت: ((لقد استيقظ العملاق النائم))، في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل ((أوبن أيه. آي)) و((ميدجورني)).
في الوقت نفسه، ترجح سيمي أنالاسيز أن ترفض Google، المملوكة لمجموعة ألفابيت، طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي ((جيمني)) فائقة القوة للاستخدام العام، لأن مثل هذه الخطوة ستحيد ((نموذج أعمالها الحالي وتفوقها الابتكاري)).
وقال مركز أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي ((سنتر فور أيه. آي سيفتي)): ((على الرغم من أن شركة ((أوبن أيه. آي)) المطورة منصة شات جي. بي. تي، تسبق Google حاليا ((عدة سنوات)) في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن Google ستزيد استثماراتها بشدة في هذا المجال، لكي تعوض تأخرها)).
ويرى المركز أن Google تستطيع زيادة إنفاقها بسرعة، لتحقيق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها المالية الضخمة.
في الوقت نفسه، فإن الانتشار السريع لنماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أواخر 2022 أثار مخاوف الكثيرين من أن تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرا على البشرية في مجالات عديدة.

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