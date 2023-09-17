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Meta تعتزم توفير Horizon Worlds

9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس توفير خدمة العالم الافتراضي هواريزون وورلدز بتكنولوجيا ميتافيرس عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت للمستخدمين الذين يرغبون في استطلاع هذا العالم، لكنهم لا يريدون شراء جهاز أوكولوس كويست.
وقالت ميتا، التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المستخدمين يستطيعون الوصول إلى هواريزون وورلدز من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة المحمولة أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.
ونقل موقع سي نت دوت المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بيان شركة ميتا إن ((ميتافيرس سيكون متاحا للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم.. توفير خدمة وورلدز عبر المزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة للمزيد من الناس)).
وقالت ميتا إن عدد قليل من الناس يستطيعون حاليًا الوصول إلى العالم الافتراضي سوبر رمبل من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأضافت ميتا أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (آي.أو.إس) خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما سيتم توفير نسخة الإنترنت حاليًا، حيث يمكن للمستخدم الراغب في ذلك إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.
وقالت ميتا إن ((الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحًا للمزيد من الناس تدريجيًا، في الوقت الذين نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة))، مضيفة أنه سيتم توفير المزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الشهور القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تطلق ميتا الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي ميتا كويست 3 في هذا الخريف.

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