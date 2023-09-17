إصابة 8 ركاب أفعوانية

إصابة 8 ركاب أفعوانية
التاريخ
9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة في حادث وقع بملاهي أثناء ركوبهم أفعوانية، في مدينة ميونخ الألمانية.
وذكرت الشرطة صباح الأحد، أن عربتين من الأفعوانية اصطدمتا السبت.
وقالت الشرطة إن لعبة الأفعوانية، ما زالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
وأوضح المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.
ومن جانبه، قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، الأحد، إن أحد القطارين كان متوقفا عندما رجع قطار، كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.
وأضاف أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصًا.
وقال أوتينز: ((لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم)).
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