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إصابة 8 ركاب أفعوانية

9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة في حادث وقع بملاهي أثناء ركوبهم أفعوانية، في مدينة ميونخ الألمانية.
وذكرت الشرطة صباح الأحد، أن عربتين من الأفعوانية اصطدمتا السبت.
وقالت الشرطة إن لعبة الأفعوانية، ما زالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
وأوضح المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.
ومن جانبه، قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، الأحد، إن أحد القطارين كان متوقفا عندما رجع قطار، كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.
وأضاف أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصًا.
وقال أوتينز: ((لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم)).

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