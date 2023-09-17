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بصلة عملاقة تزن 9 كيلوجرامات

9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت في إنجلترا ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوجرامات، في معرض ((هاروجيت)) لزهور الخريف في شمال بريطانيا.
وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 8.97 كيلوجرامات، في معرض الزهور في قاعة ((نيوباي هول آند جاردنز))، بالقرب من ريبون في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرق البلاد.
وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور. وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام.
ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام، في شهري أبريل وسبتمبر، وتتولى تنظيمه جمعية شمال إنجلترا للبستنة التي تأسست في العام 1911، كمؤسسة خيرية مستقلة مكرسة لدعم وتعزيز البستنة في جميع أنحاء شمال المملكة المتحدة، بهدف الجمع بين الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال البستنة.

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