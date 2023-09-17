بصلة عملاقة تزن 9 كيلوجرامات
التاريخ
9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت في إنجلترا ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوجرامات، في معرض ((هاروجيت)) لزهور الخريف في شمال بريطانيا.
وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 8.97 كيلوجرامات، في معرض الزهور في قاعة ((نيوباي هول آند جاردنز))، بالقرب من ريبون في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرق البلاد.
وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور. وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام.
ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام، في شهري أبريل وسبتمبر، وتتولى تنظيمه جمعية شمال إنجلترا للبستنة التي تأسست في العام 1911، كمؤسسة خيرية مستقلة مكرسة لدعم وتعزيز البستنة في جميع أنحاء شمال المملكة المتحدة، بهدف الجمع بين الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال البستنة.
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