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مليونا مشاهدة لسخرية رقمية من فضائيين

9/17/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتسب فيديو متداول على منصة ((X)) زخمًا كبيرًا، حيث أظهر أن جثث ((الكائنات الفضائية المكسيكية)) التي تم عرضها مؤخرًا، ((قابلة للأكل))، وفق موقع ((هايتس)) البريطاني.
ومنذ ذلك الحين، انتشر المقطع على نطاق واسع، وحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.
وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنهم مقتنعون تمامًأ بأن جثث ((المخلوقات الغريبة)) التي ظهرت في البرلمان المكسيكي لم تكن سوى كعكة صالحة للأكل، تم إعدادها بشكل جيد للغاية!
وتم إنشاء مقطع فيديو ونُشر على منصة ((X))، بعنوان: الكشف عن كائن فضائي على شكل كعكة. وتبدو الكعكة تمامًا مثل الأجسام الغريبة التي رأيناها خلال مؤتمر البرلمان. حيث يقوم أحدهم بتقطيع رأس الكائن الفضائي بالسكين، بينما يستمر الفيديو في إظهار الطبقات المختلفة للحلوى، لإثبات أنها كعكة حقيقية. ويقول نص أسفل الفيديو: ((تبين أن جثة كائن فضائي مشتبه به هي كعكة)).
وفي وقت سابق، عرض البرلمان المكسيكي خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في كوسكو، بيرو عام 2017، زاعمًا أنها من نوع غريب ((غير بشري)).

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