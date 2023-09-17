كوكاكولا تُطلق نكهة جديدة من ابتكار الذكاء الاصطناعي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/17/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الذكاء الاصطناعي توغله في كافة القطاعات، ليصل إلى المشروبات الغازية تلك المرة عبر شركة Coca-Cola التي استخدمت التقنية الوليدة في ابتكار نكهة جديدة.
وبحسب موقع "CNBC عربية " فقد كشفت شركة الأغذية عن إصدار محدود لمشروب Y3000 soda ووصفته بأنه مشروب قادم من المستقبل وشارك في تطويره الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع البشر.
ووصفت Coca-Cola نكهة مشروبها الجديد بأنه "عملية على خطوتين"، الأولى حدثت عبر الباحثين في الشركة الذين جمعوا اتجاهات وتفضيلات أساسية للنكهة لفهم ما يتصوره المستهلكون حول النكهات المستقبلية.
أما الخطوة الثانية فحدثت عبر الذكاء الاصطناعي، إذ تم دمج التصورات الأولى مع الخاصة به.
ولم تكشف Coca-Cola عن أي مذاق تشبه نكهة مشروبها الجديد، لكنها ستكون متاحة في كل من الإصدارين التقليدي والخالي من السكر.
فيما ستكون أميركا وكندا والصين وأوروبا وإفريقيا ضمن الأسواق التي ستستقبل مشروب Y3000 لفترة محدودة ضمن المنتجات الخالية من السكر.
أما المستهلكون في أميركا وكندا فبإمكانهم الوصول إلى نسخة المذاق التقليدي من المشروب
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