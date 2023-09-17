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كوكاكولا تُطلق نكهة جديدة من ابتكار الذكاء الاصطناعي - جريدة الوطن السعودية

9/17/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الذكاء الاصطناعي توغله في كافة القطاعات، ليصل إلى المشروبات الغازية تلك المرة عبر شركة Coca-Cola التي استخدمت التقنية الوليدة في ابتكار نكهة جديدة.
وبحسب موقع "CNBC عربية " فقد كشفت شركة الأغذية عن إصدار محدود لمشروب Y3000 soda ووصفته بأنه مشروب قادم من المستقبل وشارك في تطويره الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع البشر.
ووصفت Coca-Cola نكهة مشروبها الجديد بأنه "عملية على خطوتين"، الأولى حدثت عبر الباحثين في الشركة الذين جمعوا اتجاهات وتفضيلات أساسية للنكهة لفهم ما يتصوره المستهلكون حول النكهات المستقبلية.
أما الخطوة الثانية فحدثت عبر الذكاء الاصطناعي، إذ تم دمج التصورات الأولى مع الخاصة به.
ولم تكشف Coca-Cola عن أي مذاق تشبه نكهة مشروبها الجديد، لكنها ستكون متاحة في كل من الإصدارين التقليدي والخالي من السكر.
فيما ستكون أميركا وكندا والصين وأوروبا وإفريقيا ضمن الأسواق التي ستستقبل مشروب Y3000 لفترة محدودة ضمن المنتجات الخالية من السكر.
أما المستهلكون في أميركا وكندا فبإمكانهم الوصول إلى نسخة المذاق التقليدي من المشروب

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