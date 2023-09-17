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نصائح لدرجة حرارة نوم مثالية

9/17/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبط منظم الحرارة بين 66 و70 درجة فهرنهايت، يعتبر الخبراء أن نطاق درجة الحرارة هذا هو الأفضل للنوم، جرب أنواعًا مختلفة من البيجامات والفراش، أضف أو قم بإزالة أنواع الفراش حسب الحاجة لتشعر بالراحة خلال المواسم المختلفة، فكر أيضًا في اختبار أقمشة ملابس النوم المختلفة.
وجدت إحدى الدراسات أن الناس من المرجح أن يناموا بشكل أسرع أثناء ارتداء ملابس السرير الصوفية مقارنة بالملابس القطنية، حافظ على تهوية غرفة النوم بشكل جيد، تم ربط التهوية الطبيعية بتحسين نوعية النوم، خاصة خلال الفترات الانتقالية بين الفصول في الأماكن ذات المناخ المعتدل، يميل الناس أيضًا إلى النوم بشكل أفضل في غرف النوم ذات الهواء النقي.
خذ حمامًا مسائيًا، الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم ينتج عنه تأثير تبريد يمكن أن يساعدك على النوم بسرعة أكبر والنوم لفترة أطول، وترتبط هذا التهدئة أيضًا بمزيد من النوم العميق وتحسين جودة النوم بشكل عام، يوصى بالاستحمام قبل النوم بساعة أو ساعتين.
حجب ضوء الشمس: إغلاق الستائر يمكن أن يبقي الغرف أكثر برودة أثناء الطقس الحار، إن إبقاء النوافذ مغطاة يمكن أن يساعد أيضًا في بقاء غرفة نومك دافئة عندما يكون الجو باردًا في الخارج.

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