نصائح لدرجة حرارة نوم مثالية

نصائح لدرجة حرارة نوم مثالية
التاريخ
9/17/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبط منظم الحرارة بين 66 و70 درجة فهرنهايت، يعتبر الخبراء أن نطاق درجة الحرارة هذا هو الأفضل للنوم، جرب أنواعًا مختلفة من البيجامات والفراش، أضف أو قم بإزالة أنواع الفراش حسب الحاجة لتشعر بالراحة خلال المواسم المختلفة، فكر أيضًا في اختبار أقمشة ملابس النوم المختلفة.
وجدت إحدى الدراسات أن الناس من المرجح أن يناموا بشكل أسرع أثناء ارتداء ملابس السرير الصوفية مقارنة بالملابس القطنية، حافظ على تهوية غرفة النوم بشكل جيد، تم ربط التهوية الطبيعية بتحسين نوعية النوم، خاصة خلال الفترات الانتقالية بين الفصول في الأماكن ذات المناخ المعتدل، يميل الناس أيضًا إلى النوم بشكل أفضل في غرف النوم ذات الهواء النقي.
خذ حمامًا مسائيًا، الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم ينتج عنه تأثير تبريد يمكن أن يساعدك على النوم بسرعة أكبر والنوم لفترة أطول، وترتبط هذا التهدئة أيضًا بمزيد من النوم العميق وتحسين جودة النوم بشكل عام، يوصى بالاستحمام قبل النوم بساعة أو ساعتين.
حجب ضوء الشمس: إغلاق الستائر يمكن أن يبقي الغرف أكثر برودة أثناء الطقس الحار، إن إبقاء النوافذ مغطاة يمكن أن يساعد أيضًا في بقاء غرفة نومك دافئة عندما يكون الجو باردًا في الخارج.
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