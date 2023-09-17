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اكتشف أهم مناطق وفعاليات موسم الرياض 2023

9/17/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سيضم الموسم الجديد الكثير من الفعاليات والمناطق الجديدة والتجارب الحصرية الجديدة. وسيكون افتتاح موسم الرياض 2023، الموسم الأضخم على الإطلاق، يوم السبت 28 أكتوبر مع حفل افتتاح مذهل يضم أشهر الفنانين وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري ضد فرانسيس أنجانو، إضافة إلى 3 مناطق مجانية، وفقا لموقع whatsonsaudiarabia.
بوليفارد هول
مبنى استثنائي متعدد الاستخدامات تم بناءه خلال 60 يوماً، بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع بارتفاع 42 متراً، وبسعة تصل إلى أكثر من 40 ألف شخص في نفس اللحظة.

وتم تجهيز مبنى بوليفارد هول بأحدث التقنيات التي تخدم جميع أنواع فعاليات موسم الرياض بالمعايير التقنية والفنية المعتمدة عالمياً.
بوليفارد رياض سيتي
سيتم إحياء بوليفارد رياض سيتي بالكامل لتكون أهم منطقة في موسم الرياض 2023 لتستضيف تجارب عالمية فريدة من نوعها.

ومن أبرز الفعاليات الجديدة التي ستقام هي عالم باربي، كما ستستضيف السعودية لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها وستكون مستوحاة من أشهر أفلام ديزني بالإضافة إلى ((هاوس أوف هايب))، وهو أكبر عالم افتراضي يحتوي على تجارب جديدة ويربط العالم الحقيقي والافتراضي.
ويفتح موسم الرياض أبوابه هذا العام لأول مرة مقهى القطط، وذلك لزواره من محبي القطط حيث يجمع مجموعة متنوعة من القطط في مختلف أنحاء العالم.
وسيشهد موسم الرياض أيضاً إنشاء متحف خاص بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ حيث سيحتوي على جميع جوائزه وإنجازاته في بوليفارد الرياض، كما سيحتضن أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون؛ لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم.
وسيشهد كذلك موسم الرياض إقامة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ضد نادٍ عالمي، كما سيتم إنشاء أكبر متحف في العالم لأساطير العالم، ويضم 30 ألف قطعة نادرة.
Ronaldo

كما سيضم موسم الرياض متحفاً وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو، والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية
وأيضاً سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.
بوليفارد وورلد
تعود منطقة بوليفارد وورلد بشكل أكبر وأضخم هذا العام إلى موسم الرياض بمساحة مليون متر مربع، كي تتسع لإضافة 4 وجهات جديدة بأبرز المعالم والتراث لتلك المناطق.

وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوراها فرصة للتعرف على حضارات وثقافات عالمية والتجول في شوارع 14 دولة مختلفة من أنحاء العالم واستكشاف أشهر معالمها السياحية مثل: قوس النصر من العاصمة باريس وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك ومبانٍ من مدينة سانتوريني في اليونان بالإضافة إلى معالم من إيطاليا والمغرب والصين وإسبانيا وأمريكا واليابان.
كما تمت إضافة منطقة تسوق شعبية تضم 1180 محلاً تجارياً و120 مطعماً ومقهى، وعروضاً فنية متنوعة وتجارب ترفيهية مختلفة وألعاب صالة.
وندر جاردن

سيضم موسم الرياض هذا العام أكبر مدينة ترفيهية متنقلة مع مساحة نصف مليون متر مربع شمال الرياض مع الكثير من ألعاب الركوب والتشويق التي تناسب جميع الأعمار.
المربع
ستتحول منطقة المربع هذا العام إلى منطقة دائمة تضم مجموعة من أفخم المطاعم والمقاهي في العالم. وتُعد منطقة المربع من أشهر المناطق السياحية في الرياض، فهي تضم مجموعة جديدة من أفخم المطاعم والمقاهي في العالم.
كما تشهد هذه المنطقة الترفيهية العديد من الفعاليات التي تقام بشكل دوري في المنطقة، وحديقة المربع موسم الرياض التي تُوفر الكثير من الأنشطة لزوارها.
ذا جروفز
تعود هذه المنطقة الشهيرة للعام الثالث على التوالي وتقدم تجربة جديدة ومتبكرة.

وستشهد فعالية ذا جروفز العديد من العروض التي تجمع بين الإبداع والابتكار التقني مع جوهر رواية القصص السحرية مع فرصة للاستفادة من الفخامة والرفاهية في مجالات الفن والجمال والعادات والتقاليد.
فيا رياض

تستقبل منطقة فيا رياض الرائعة جميع ضيوف موسم الرياض 2023 مع مجموعة مميزة من المطاعم العالمية وأيضاً فندق سانت ريجيس الفاخر.
مناطق مجانية في موسم الرياض 2023
3 مناطق مجانية بانتظارك هي: حديقة الحيوانات بالرياض التي تضم مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والتجارب التفعالية، وسوق الأولين حيث تنتظرك تجارب شعبية متنوعة في هذا السوق المميز. بالإضافة إلى حديقة السويدي وستقام فيها حفلات تفاعلية من ثقافات مختلفة.

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