اكتشف أهم مناطق وفعاليات موسم الرياض 2023

اكتشف أهم مناطق وفعاليات موسم الرياض 2023
التاريخ
9/17/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سيضم الموسم الجديد الكثير من الفعاليات والمناطق الجديدة والتجارب الحصرية الجديدة. وسيكون افتتاح موسم الرياض 2023، الموسم الأضخم على الإطلاق، يوم السبت 28 أكتوبر مع حفل افتتاح مذهل يضم أشهر الفنانين وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري ضد فرانسيس أنجانو، إضافة إلى 3 مناطق مجانية، وفقا لموقع whatsonsaudiarabia.
بوليفارد هول
مبنى استثنائي متعدد الاستخدامات تم بناءه خلال 60 يوماً، بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع بارتفاع 42 متراً، وبسعة تصل إلى أكثر من 40 ألف شخص في نفس اللحظة.
وتم تجهيز مبنى بوليفارد هول بأحدث التقنيات التي تخدم جميع أنواع فعاليات موسم الرياض بالمعايير التقنية والفنية المعتمدة عالمياً.
بوليفارد رياض سيتي
سيتم إحياء بوليفارد رياض سيتي بالكامل لتكون أهم منطقة في موسم الرياض 2023 لتستضيف تجارب عالمية فريدة من نوعها.
ومن أبرز الفعاليات الجديدة التي ستقام هي عالم باربي، كما ستستضيف السعودية لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها وستكون مستوحاة من أشهر أفلام ديزني بالإضافة إلى ((هاوس أوف هايب))، وهو أكبر عالم افتراضي يحتوي على تجارب جديدة ويربط العالم الحقيقي والافتراضي.
ويفتح موسم الرياض أبوابه هذا العام لأول مرة مقهى القطط، وذلك لزواره من محبي القطط حيث يجمع مجموعة متنوعة من القطط في مختلف أنحاء العالم.
وسيشهد موسم الرياض أيضاً إنشاء متحف خاص بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ حيث سيحتوي على جميع جوائزه وإنجازاته في بوليفارد الرياض، كما سيحتضن أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون؛ لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم.
وسيشهد كذلك موسم الرياض إقامة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ضد نادٍ عالمي، كما سيتم إنشاء أكبر متحف في العالم لأساطير العالم، ويضم 30 ألف قطعة نادرة.
Ronaldo
كما سيضم موسم الرياض متحفاً وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو، والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية
وأيضاً سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.
بوليفارد وورلد
تعود منطقة بوليفارد وورلد بشكل أكبر وأضخم هذا العام إلى موسم الرياض بمساحة مليون متر مربع، كي تتسع لإضافة 4 وجهات جديدة بأبرز المعالم والتراث لتلك المناطق.
وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوراها فرصة للتعرف على حضارات وثقافات عالمية والتجول في شوارع 14 دولة مختلفة من أنحاء العالم واستكشاف أشهر معالمها السياحية مثل: قوس النصر من العاصمة باريس وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك ومبانٍ من مدينة سانتوريني في اليونان بالإضافة إلى معالم من إيطاليا والمغرب والصين وإسبانيا وأمريكا واليابان.
كما تمت إضافة منطقة تسوق شعبية تضم 1180 محلاً تجارياً و120 مطعماً ومقهى، وعروضاً فنية متنوعة وتجارب ترفيهية مختلفة وألعاب صالة.
وندر جاردن
سيضم موسم الرياض هذا العام أكبر مدينة ترفيهية متنقلة مع مساحة نصف مليون متر مربع شمال الرياض مع الكثير من ألعاب الركوب والتشويق التي تناسب جميع الأعمار.
المربع
ستتحول منطقة المربع هذا العام إلى منطقة دائمة تضم مجموعة من أفخم المطاعم والمقاهي في العالم. وتُعد منطقة المربع من أشهر المناطق السياحية في الرياض، فهي تضم مجموعة جديدة من أفخم المطاعم والمقاهي في العالم.
كما تشهد هذه المنطقة الترفيهية العديد من الفعاليات التي تقام بشكل دوري في المنطقة، وحديقة المربع موسم الرياض التي تُوفر الكثير من الأنشطة لزوارها.
ذا جروفز
تعود هذه المنطقة الشهيرة للعام الثالث على التوالي وتقدم تجربة جديدة ومتبكرة.
وستشهد فعالية ذا جروفز العديد من العروض التي تجمع بين الإبداع والابتكار التقني مع جوهر رواية القصص السحرية مع فرصة للاستفادة من الفخامة والرفاهية في مجالات الفن والجمال والعادات والتقاليد.
فيا رياض
تستقبل منطقة فيا رياض الرائعة جميع ضيوف موسم الرياض 2023 مع مجموعة مميزة من المطاعم العالمية وأيضاً فندق سانت ريجيس الفاخر.
مناطق مجانية في موسم الرياض 2023
3 مناطق مجانية بانتظارك هي: حديقة الحيوانات بالرياض التي تضم مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والتجارب التفعالية، وسوق الأولين حيث تنتظرك تجارب شعبية متنوعة في هذا السوق المميز. بالإضافة إلى حديقة السويدي وستقام فيها حفلات تفاعلية من ثقافات مختلفة.
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