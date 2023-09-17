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مهن لا يناسبها التكميم

9/17/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تعد السمنة واحدة من أهم المشاكل الصحية في العالم، وفيما توصل الطب إلى إجراء عدد من عمليات التكميم (وهي إجراء جراحي لإنقاص الوزن عبر تقليل حجم المعدة وبالتالي تقليل كمية الطعام الذي يمكن تناوله)، إلا أن أصحاب بعض المهن لا تناسبهم مثل هذه العمليات، ويجدون أنفسهم بالتالي مضطرين للبحث عن بدائل أخرى للتخلص من السمنة.
ولعل أبرز المهن التي لا تلائمها ولا تجدي معها عمليات التكميم هي مهنة ((الذواقين)) أي أولئك الذي يعمل بتذوق الطعام في المطاعم الفاخرة والقصور، ويتولون تذوق أصناف الطعام قبل تقديمه.
ويقول عبداللطيف آدم ((درست فن الطبخ في فرنسا، وحصلت على شهادة في فن الذواقة، ومع مرور الأيام بتّ أشعر بزيادة في الوزن لأن مهنتي تعتمد على تذوق الطعام بشتى أنواعه، وبعد عامين فقط من وجودي بالمهنة صار وزني 99 كلج، فبدأت في ممارسة الرياضة لكن دون جدوى، وحين فكرت بإجراء عملية تكميم قوبلت بالرفض من الطبيب الذي أكد أن نجاح العملية يحتاج حمية غذائية تاليو لها، وهذا لا يتناسب مع مهنتي)).
كما يقول مصطفى أحمد، وهو يعمل في مهنه الذواقة في أحد الفنادق ((وزني 101 كلج، وزوجتي تلح علي دائمًا لإجراء عملية تكميم، وبعد إجراء الفحوصات وقبل العملية أخبرني الطبيب أن العملية ليست هي الحل الوحيد للتخلص من السمنة، بل يجب اتباع حمية غذائية والابتعاد عن السكريات والأطعمة الدسمة وهذا لا يتناسب مع مهنتي، لذلك رفضت إجراء العملية، ولجأت إلى إبر التنحيف وممارسة الرياضة يوميًا)).
حالات غير ملائمة
يشير استشاري جراحة المناظير والسمنة، رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة البروفسور الدكتور عائض القحطاني إلى عدم مناسبة التكميم للبعض يعود كذلك إلى أسباب مختلفة غير المهن أيضًا ، مثل من تكون لديهم عمليات سابقة في منطقة البطن بشكل كبير لأنها تشكل خطرًا مع عملية التكميم، وهناك أشخاص لديهم مشاكل في التخدير العام مثل من يعانون مشكلة في التنفس فهنا لا نستطيع إجراء تخدير له، وهناك من لديهم أعراض القلب، ومن لديهم سيولة عالية جدًا في الدم، ومن يعانون الأورام السرطانية، ولا بد من معرفة أن جميع عمليات إنقاص الوزن تحتاج اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة حتى لا يعود الشخص لوزنه السابق.
مهنة ضد الروتين
أوضحت استشارية التغذية الدكتورة عواطف عبدالحميد أن ((مهنة التذوق تعتمد على معرفة أنواع الطعام وتذوقه لتميز الجيد منه، لذلك يصاب من يعملون بها بالسمنة أو زيادة في الوزن، ولكن أيًّا منهم لا يستطيع إجراء عملية تكميم للتخلص من السمنة، لأن نجاح العملية يستلزم اتباع روتين معين من الحمية والرياضة، والذواقون لا يستطيعون الالتزام بالحمية الغذائية، وهؤلاء ينصحون بممارسة الرياضة كحل بديل ربما يعطي نتيجة مرضية بنسبة 20 %)).
وحول حلول إبر التنحيف، قالت ((تعطي إحساسًا بالشبع، لكن قد يكون لها مضاعفات كالشعور بالغثيان وعدم تقبل الأكل، وبالتالي من يعمل بالتذوق قد يخسر عمله في حال استمر عليها لعدم مقدرته على تقبل أنواع الطعام)).
ونصحت العاملين بهذه المهن بالرياضة وشرب كميات من الماء وتخطيط برنامج اليومي بحيث يتم الرياضة كحصة يومية أما المغامرة بإجراء عملية تكميم فقد تكون نتيجته الفشل لعدم الالتزام بالحمية والرياضة.
وبينت أن كثيرًا من جراحي السمنة يرفضون إجراء عمليات التكميم للأشخاص الطباخين والذواقة، وكذلك من يعمل في مجال الألعاب الرياضية مثل حمل الأثقال.
حالات غير ملائمة
يشير استشاري جراحة المناظير والسمنة، رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة البروفسور الدكتور عائض القحطاني إلى عدم مناسبة التكميم للبعض يعود كذلك إلى أسباب مختلفة غير المهن أيضًا ، مثل من تكون لديهم عمليات سابقة في منطقة البطن بشكل كبير لأنها تشكل خطرًا مع عملية التكميم، وهناك أشخاص لديهم مشاكل في التخدير العام مثل من يعانون مشكلة في التنفس فهنا لا نستطيع إجراء تخدير له، وهناك من لديهم أعراض القلب، ومن لديهم سيولة عالية جدًا في الدم، ومن يعانون الأورام السرطانية، ولا بد من معرفة أن جميع عمليات إنقاص الوزن تحتاج اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة حتى لا يعود الشخص لوزنه السابق.
بدائل التكميم
أضاف الدكتور القحطاني ((نحن ننظر لحلول السمنة بطرق متدرجة واختيار كمية الوزن الزائد وتحديد ما إن كانت السمنة مفرطة أو متوسطة أو زيادة في الوزن، ونعطي من لا يحتاج تدخلًا جراحيًا حمية غذائية ونصائح بممارسة الرياضة إلى جانب أبر التنحيف التي يستعمل بعضها يوميًا وبعضها أسبوعيًا، ومنها أحادي التأثير ومنها ثنائي التأثير وكذلك ثلاثي التأثير، ويوجد منها حبوب وكل مجموعة من هذه الإبر لها محاسنها ومساوئها، وبعضها له أعراض جانبية لكن نزول الوزن متوقع فيها من 10 إلى 15 كلج، لكن كثيرين يعودون لأوزانهم السابقة بعد إيقاف الأبر حسب ما تبينه بعض الدراسات، ربما لأن شهيتهم تعود بشكل أكبر من السابق)).
حلول أخرى
يتابع القحطاني ((هناك حلول أخرى، وهي عمليات بالون المناظر وينصح بها الأشخاص الذين لديهم زيادة من 10 إلى 15 كلج، وهي أكثر فعالية من الإبر، لكنها تُشعر الشخص بالآلام بعد إجرائها حيث تصرف له المسكنات في الأسبوع الأول التالي للعملية)).
وأكمل ((كذلك من يجري هذه العملية بعد إخراج البالون بفترة لا بد أن يحافظ على وزنه باتباع حمية غذائية والرياضة، وكشف أن 70% ممن يجرون عمليات بالون المناظر تعود أوزانهم بعد إخراجه)).
كرمشة المعدة
أكد القحطاني أن ((هذه العملية تجرى لمن لديهم زيادة وزن متوسطة أكثر من 15 كلج، وينزل الوزن فيها تدريجيًا، ولا يرافقها تساقط الشعر أو ترهل الجلد أو نقص الفيتامينات، وتتم باستخدام المنظار الهضمي عن طريق الفم دون شقوق جراحية في البطن، ويتم من خلاله تصغير المعدة بما يقارب 60 % من حجمها الطبيعي، وبالتالي يخسر الشخص حتى 20 كلج من وزنه، وهذه تكون للأشخاص الذين لا تصلح أجسامهم للتكميم لأن أوزانهم ليست عالية، أو لأنها لا تناسب العمليات الجراحية، أو لأشخاص يخافون من العمليات الجراحية، وفي كل الأحوال لا بد من اتباع حمية غذائية والبعد عن السكريات ومضغ الطعام جيدًا حتى لا تعود أوزانهم، وميزة هذه العمليات أن الشخص حين يرغب في فتح خيوط الكرمشة يستطيع ذلك عن طريق الأطباء المختصين)).
رجوع الأوزان
أكد القحطاني أن دراسات أثبتت أن %15 من الأشخاص الذين أجروا عمليات التكميم رجعت أوزانهم، بسبب كبر حجم المعدة، أو لتناولهم السكريات والتمر لأنها عامل رئيس في رجوع الوزن لا بد من الابتعاد عنه، ولكن معظم الناس يصلون إلى 85 كلج بعد التكميم ويحافظون على وزنهم لأكثر من 10 سنوات.
لماذا لا يناسب التكميم الذواقة؟
لأنه يحتاج إلى حمية غذائية تتعارض مع مهنتهم
لأنه يفقدهم الشهية والرغبة بالأكل وهذا لا يناسب عملهم 30
عملية إنقاص وزن في المملكة 85 %
ممن أجروا تلك العمليات وصلوا للوزن المثالي

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