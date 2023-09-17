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انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأشعة الصوتية 2023

9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الدكتور أحمد بن محمد العامري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية أول من أمس فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأشعة الصوتية 2023م الذي نظمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام.
وحظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين على المستويين المحلي والعالمي تناولوا العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة بإستخدام الأشعة الصوتية للقلب في تشخيص و معالجة كافة أمراض القلب من أهمها إستخدام الأشعة الصوتية في علاج صمامات القلب بالقسطرة التداخلية والتي تعد من أحدث ما توصل له الطب الحديث في هذا المجال.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي إمتداداً للمؤتمرات العالمية التي ينظمها المركز لمواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة القلب وستشمل فائدته الأطباء وكادر التمريض وفنيي الأشعة.

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