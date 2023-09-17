انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأشعة الصوتية 2023

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأشعة الصوتية 2023
التاريخ
9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الدكتور أحمد بن محمد العامري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية أول من أمس فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأشعة الصوتية 2023م الذي نظمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام.
وحظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين على المستويين المحلي والعالمي تناولوا العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة بإستخدام الأشعة الصوتية للقلب في تشخيص و معالجة كافة أمراض القلب من أهمها إستخدام الأشعة الصوتية في علاج صمامات القلب بالقسطرة التداخلية والتي تعد من أحدث ما توصل له الطب الحديث في هذا المجال.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي إمتداداً للمؤتمرات العالمية التي ينظمها المركز لمواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة القلب وستشمل فائدته الأطباء وكادر التمريض وفنيي الأشعة.
MENAFN17092023000089011017ID1107084889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.