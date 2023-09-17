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سيارة Jaecoo 7 تعيد تعريف نظام الدفع الرباعي الذكي

9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) مع قوة قصوى تبلغ 197 حصاناً، ومحرك 1.6TGDI، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في نطاق 8 ثوانٍ، وتركيبة فولاذية عالية القوة تزيد عن 80%، ونظام مساعدة ذكي في القيادة، وتكيف مثالي مع سبعة سيناريوهات قيادة – يتجاوز هذا الأداء الذي لا مثيل له معظم سيارات الدفع الرباعي الحديثة. إنJAECOO 7 حالياً، قد بدأت في رحلة إطلاقها العالمية، بهدف اختراق أسواق أوروبا الشرقية في سبتمبر الحالي.
قدرات على الطرق الوعرة لا يمكن إنكارها
تم وضع JAECOO 7 ضمن تشكيلة العائلة كسيارة دفع رباعي حضرية قادرة على السير في الطرق الوعرة. ومع ذلك، سواءً من حيث التصميم الخارجي أو مواصفات الأداء، فإن JAECOO 7 تتمتع بقدرات تتجاوز فئتها. يمكن للمرء أن يلمس بوضوح روح JAECOO للابتكار والتفوق في هذه السيارة، وذلك من خلال شعارها "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية."
ولتلبية رغبة النخب الحضرية الذين يتوقون إلى التميز والأناقة في سياراتهم، تعتمد JAECOO 7 في الوقت نفسه على الجماليات الكلاسيكية، وتبني لغة تصميم متطورة تلخص الأناقة الحديثة للطرق الوعرة. يتميز التصميم العام للسيارة بقوته وزواياه ذو الحواف المربعة بشبكة أمامية على شكل مصفوف ومصابيح أمامية LED حادة، مما يجسد القوة الخام بشكل مثالي. الاستخدام السخي للخطوط المستقيمة على الجانب يبرز القوة ويضيف طبقات إلى العمق البصري، وتعزز المقابض المخفية والجنوط المصممة للقيادة في الطرق الوعرة وعناصر التفاصيل الأخرى على تعزيز أجواءها القاسية والوعرة.
"الطالب الشرف" في القيادة الذكية على الطرق الوعرة
موجة الذكاء لا يمكن إيقافها. باعتبارها علامة تجارية ناشئة في القيادة على الطرق الوعرة، تتمتع JAECOO بتصميم رؤيوي في مجال الذكاء. وبالاعتماد على أساس تصنيع المركبات التابع للمجموعة الأم والذي يمتد لعقدين من الزمن، أعادت JAECOO تعريف القيادة على الطرق الوعرة، ويمثل JAECOO 7 استكشافًا عميقًا لمستقبل التنقل الذكي.
مزودة بشاشة سماوية نادرة في فئتها مقاس 14.8 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف ذات ثلاثة أذرع، يمكن للمرء أن يشعر بالأجواء التكنولوجية في قمرة القيادة الذكية في . JAECOO 7 مدعوماً بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155 تصبح التفاعلات أكثر مرونة. تتوج الإضافات مثل مكبرات الصوت SONY والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة وشاشة عرض W-HUD بمزيج مثالي من التكنولوجيا والرفاهية، مما يوفر للمستخدمين ترقية شاملة من المتعة الذكية إلى القيادة الذكية. يتكيف نظام المساعدة الذكي في القيادة، إلى جانب نظام ARDIS الذكي للطرق الوعرة على جميع الطرق، بشكل لا تشوبه شائبة مع سبعة أوضاع ذكية للدفع الرباعي بما في ذلك الوضع الحضري والصحراوي والجبلي والعبور المائي والوحل وغيرها، مما يوفر تجربة قيادة ذكية مع قدرات لا مثيل لها في تغيير المسار وكفاءة سفر مثالية.
الجمال والأداء والذكاء... إن البراعة المتعددة الأوجه لسيارة JAECOO 7 تجعلها أكثر صلابة من سيارات الدفع الرباعي الحضرية وأكثر راحة من سيارات الطرق الوعرة التقليدية، مما يجعلها "الطالب الشرف" في عالم الطرق الوعرة الذكية. إن تقدمها في التكنولوجيا الذكية والسلامة لا يُظهر نقاط قوة JAECOO وتصميمها في مجال التكنولوجيا فحسب، بل يمهد أيضاً إمكانيات واتجاهات جديدة لنظام التنقل المستقبلي.
يتعمق JAECOO 7 باستمرار في أبعاد التكنولوجيا والمنتجات وتجربة المستخدم ويتوسع بسرعة على مستوى العالم. وفي شهر سبتمبر، سيتم إطلاقه رسمياً في أوروبا الشرقية، يليه تقديمات في دول مثل المكسيك والمملكة العربية السعودية وتشيلي. مع استقرار الوجود العالمي لـ JAECOO 7، تواجه العلامة التجارية JAECOO، بوضعها الثوري للطرق الوعرة، تحديات الأسواق العالمية، وتلبي متطلبات المستخدمين بشكل مباشر وتستكشف أنماط حياة جديدة للطرق الوعرة جنباً إلى جنب مع المستخدمين من خلال منتجاتها المبتكرة والمتعددة الاستخدامات.
حول JAECOO
بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية "Jäger" والكلمة الإنجليزية "Cool"، يجسد هذا الاندماج كلاً من الطرق الوعرة والعمران، بينما ينضح بأسلوب وجودة راقيين، تضفي مهمة استكشاف شجاعة ومثابرة لا تتزعزع.
مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية "نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية". JAECOO تعمل JAECOO بجد على الابتكار والتفوق، وتقود اتجاه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية الجديدة بفضل أداء الدفع الرباعي الاستثنائي، وميزات السلامة المذهلة، والتقنيات الذكية المتطورة. من خلال تمتعها بوراثة الفخامة التفصيلية، فهي تمزج بين حكمة وحرفية فرق التصميم الرئيسية من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، مما يضع معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.
في المستقبل، ستعمل JAECOO بنشاط على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، والجمع بين القدرات على جميع الطرق مع حلول الطاقة الجديدة، وخلق أداء على الطرق الوعرة أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وصديقة للبيئة للنخبة الحضرية.
#JAECOO_KSA
#JAECOO
#J7
يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامة JAECOO عبر الرابط .

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