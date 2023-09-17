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منصة لاستقبال طلبات تملك السكن التنموي

9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" منصة " مستقل " لتسجيل المؤهلين من المستفيدين المشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن للإسكان التنموي.
وتتيح المنصة الفرصة لأيتام إخاء لتملك السكن من خلال شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالمملكة، وتقديم خصومات للمستفيدين بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية. وتأتي "مستقل" كمرحلة أولى واستكمالاً للإجراءات النظامية المقررة في الاتفاقية الثلاثية التي أبرمتها المؤسسة مؤخراً ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي"، والتي تهدف لتوفير حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق المملكة.
وتضمنت أهلية التقديم ممن لديه قبول في بوابة الدعم السكني التنموي من أبناء المؤسسة العزاب الذكور للفئة العمرية من ( 18ــ 24 ) عاما , في الموقع الإلكتروني لـ" إخاء" وممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المبادرة.

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