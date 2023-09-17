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الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الشيخ خالد بن فهد الجليل، متحدثًا رسميًا بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ويأتي القرار في إطار حرص سماحته على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز دور الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إعلاميًا. من جانبه شكر الشيخ الجليل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، على هذه الثقة، وسأل الله تعالى التوفيق فيما يخدم الوطن والمواطن.

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