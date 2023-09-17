مصر تستضيف المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

مصر تستضيف المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
التاريخ
9/17/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدًا، فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرَجة على جدول أعماله، من بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، إضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
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