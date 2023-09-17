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وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة

9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينةِ نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفدِ المملكةِ المشارك في افتتاحِ أعمالِ الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة بدورتِها الـ78.
وسيشارك وزيرُ الخارجية، في عدةِ اجتماعاتٍ رسمية لبحثِ المستجدات على الساحةِ الدولية، والجهودِ الدولية الرامية إلى تعزيزِ دعائمِ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافةِ للقضايا التي تخص تنمية َالإنسانِ والحفاظ على كوكبِ الأرض، وتحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامة.

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