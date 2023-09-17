وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة

وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة
التاريخ
9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينةِ نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفدِ المملكةِ المشارك في افتتاحِ أعمالِ الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة بدورتِها الـ78.
وسيشارك وزيرُ الخارجية، في عدةِ اجتماعاتٍ رسمية لبحثِ المستجدات على الساحةِ الدولية، والجهودِ الدولية الرامية إلى تعزيزِ دعائمِ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافةِ للقضايا التي تخص تنمية َالإنسانِ والحفاظ على كوكبِ الأرض، وتحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامة.
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