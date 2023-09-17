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فوائد صحية لتناول الفراولة

9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة تناول الفراولة بانتظام على الوظائف الإدراكية وضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.
ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول فوائد تناول الفراولة؟
. أظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrition، أن المشاركين الذين استهلكوا قرابة 26 غراما من الفراولة أو حصتين يوميا، زادت سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2%.
. انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وقفزت القدرة الإجمالية لمضادات الأكسدة بنسبة 10.2%، كما انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1%.
. تحتوي الفراولة على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، إضافة إلى توفير 100% من احتياجات فيتامين ((سي)) اليومية.
. الفاكهة أيضا مصدر للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والبوليفينول.
. ربطت تجارب سريرية سابقة بين استهلاك الفراولة والتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض ضغط الدم.

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