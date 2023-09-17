فوائد صحية لتناول الفراولة

فوائد صحية لتناول الفراولة
التاريخ
9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة تناول الفراولة بانتظام على الوظائف الإدراكية وضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.
ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول فوائد تناول الفراولة؟
. أظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrition، أن المشاركين الذين استهلكوا قرابة 26 غراما من الفراولة أو حصتين يوميا، زادت سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2%.
. انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وقفزت القدرة الإجمالية لمضادات الأكسدة بنسبة 10.2%، كما انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1%.
. تحتوي الفراولة على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، إضافة إلى توفير 100% من احتياجات فيتامين ((سي)) اليومية.
. الفاكهة أيضا مصدر للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والبوليفينول.
. ربطت تجارب سريرية سابقة بين استهلاك الفراولة والتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض ضغط الدم.
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