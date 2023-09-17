Sunday, 17 September 2023 11:38 GMT

انتشار الأكزيما التأتبية 10-20% بين الأطفال

9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت استشاري الجلدية والتجميل وجراحة الجلد مايسة عشماوي، على ضرورة تسليط الضوء على التهاب الجلد التأتبي الذي يؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم خاصة في السعودية، حيث يتزايد انتشاره مما يستلزم فهمًا أعمق لأعراضه وعوامل الخطر وطرق الوقاية وخيارات العلاج.
وبينت عشماوي أن التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا باسم الأكزيما التأتبية، هو حالة جلدية التهابية مزمنة تتميز بجفاف الجلد وتصاحبه حكة والتهاب. ويظهر عادة خلال مرحلة الطفولة ولكن من الممكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ. ولا يزال السبب الدقيق لالتهاب الجلد التأتبي غير معروف، ولكن يُعتقد أنه ينتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وهو مرض غير معد وعن انتشاره في السعودية، قالت ((لقد أظهر التهاب الجلد التأتبي اتجاهًا متزايدًا في المملكة، حيث يؤثر على الأفراد من جميع الفئات العمرية. وتشير الدراسات إلى أن نسبة الانتشار تتراوح بين 10% و20% بين الأطفال)).
رفع الوعي
شددت عشماوي على أهمية رفع مستوى الوعي حول هذه الحالة من خلال التثقيف الصحي للمجتمع، وذلك حتى يتم التعامل بشكل صحيح وسليم مع المرض، فمن الممكن أن تختلف أعراض التهاب الجلد التأتبي في شدتها وأعراضها. فغالبًا ما تشمل الجلد الجاف والمتقشر حيث يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد التأتبي من جفاف مفرط يسبب حكة شديدة تؤدي إلى ظهور بقع جلدية ملتهبة وتصبح المناطق المصابة من الجلد حمراء وعليها قشور وأيضًا تؤدي إلى زيادة الحكة وهي أحد الأعراض المميزة لالتهاب الجلد التأتبي، وهذه الحكة المستمرة التي قد تؤدي إلى خدوش سطحية بالجلد، مما يزيد من تفاقم الحالة وإصابتها بالتهابات بكتيرية. ويبقى المريض في هذه الدائرة من الشعور بالحكة وظهور الطفح حتى يبدأ بالاهتمام بترطيب الجلد بشكل مستمر حتى بعد أن يشفى ويختفي الطفح. كما أنه ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الخدش والفرك المزمن إلى ظهور جلد سميك جلدي في المناطق المصابة.
وأشارت عشماوي إلى العوامل التي تساهم في تطور التهاب الجلد التأتبي ومنها الاستعداد المناعي الوراثي فالأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب الجلد التأتبي، أو الربو، أو حساسية العين أو حساسية الأنف هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، كما أن العوامل البيئية قد يكون لها تأثير كبير مثل التعرض لبعض المحفزات مثل المواد المسببة للحساسية والجفاف والمهيجات والعطور المتواجدة في بعض أنواع الصابون ومنتجات العناية بالبشرة ودرجات الحرارة المنخفضة والإصابة البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

MENAFN17092023000089011017ID1107084879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث