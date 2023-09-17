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ما هو نيباه المسؤول عن الوباء القاتل في الهند؟

9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات الهندية إجراءات تجمع صارمة، أمس، بعد وفاة شخصين كانا يعانيان فيروس نيباه، وهو فيروس ينتقل عن طريق بعض الحيوانات.
وفي ولاية كيرالا بجنوب الهند، يثير نيباه القلق. وبعد تسجيل حالتي وفاة، وأربع حالات إيجابية مرتبطة بهذا الفيروس النادر الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وارتفاع معدل الوفيات، تعمل السلطات المحلية على احتواء الوباء، حيث تم حد التجمعات العامة، وإغلاق بعض المدارس.
أين ومتى ظهر نيباه؟
ظهر أول تفشٍ لمرض نيباه في 1998 بعد انتشار المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا. ومنذ ذلك الحين، سُمي الفيروس على اسم القرية الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تم اكتشافه.
نيباه هو فيروس حيواني المنشأ، مما يعني أنه ينتقل مباشرة من الحيوانات، خاصة الخفافيش التي تأكل الفاكهة، والمعروفة باسم آكلات الفاكهة، أو الخنازير إلى البشر، وبالتحديد من خلال لعابهم وبولهم يمكن أن يحدث التلوث. ويبدو أن عمليات الانتقال بين البشر ومن خلال الغذاء هي طرق أخرى محتملة. وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والقيء وعدوى الجهاز التنفسي. في حين يمكن أن تتميز الحالات الأكثر خطورة بالنوبات والتهاب الدماغ والغيبوبة حتى الموت.
ولا يوجد لقاح أو علاج ضد هذا الفيروس الذي تتراوح نسبة وفياته بين 40 - 75%، بحسب منظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من أن الأوبئة لا تزال نادرة جدا، فقد أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) نيباه - إلى جانب الإيبولا وزيكا وكوفيد 19 - كواحد من الأمراض العديدة التي تستحق البحث ذي الأولوية بسبب قدرته على التسبب في وباء عالمي.
لماذا أصبحت الأمراض الحيوانية المنشأ أكثر شيوعا؟
يعد فيروس نيباه مثالا جديدا لما يسمى ((المرض حيواني المنشأ))، وظهرت هذه الأمراض المعدية منذ آلاف السنين، وتضاعفت على مدى العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية، وذلك بفضل تطور وتسهيل السفر الدولي.
ويشير الخبراء إلى أن البشر من خلال احتلالهم مساحات أكبر من الكوكب يهمون في تعطيل النظم البيئية، وزيادة احتمال حدوث طفرات فيروسية عشوائية، إذ تلعب الزراعة الصناعية وإزالة الغابات على وجه الخصوص دورًا رائدًا في ذلك، حيث تؤدي هذه الأنشطة على التوالي إلى زيادة مخاطر انتشار العوامل المعدية بين الحيوانات، وزيادة الاتصال بين الحياة البرية والحيوانات الأليفة والبشر.

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