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موسم الرياض بهوية جديدة تصل إلى العالمية

9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت شعار ((Big Time)) ينطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة بهوية جديدة مبتكرة كليا تؤسس لرؤية مستدامة تصل بالموسم إلى العالمية.
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض، موضحا أن حفل افتتاح الموسم هذا العام، يقام بتنظيم أكبر شركات التنظيم في العالم، وبحضور أشهر النجوم العالميين، يصاحبه نزال حزام موسم الرياض الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.
يساهم موسم الرياض في خلق 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين 2000 شركة محلية ودولية لاستضافة الفعاليات الترفيهية على مساحة 7 ملايبن متر مربع، حيث سيتم بمناطق جديدة هي (بوليفارد هول) التي تم بناؤها خلال 60 يوما على مساحة 200 ألف متر مربع، وتتسع لنحو 40 ألف زائر في وقت واحد، وفي المنطقة مبنى مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية بمعايير فنية عالية.
بوليفارد سيتي
تعود منطقة البوليفارد بمسمى (بوليفارد سيتي) المختلفة كليا عن المواسم السابقة، والتي ستحتضن تجارب عالمية 60% منها جديدة، مثل: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية، تجربة (هاوس أوف هايب) التي تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، عبر 30 تجربة تفاعلية مختلفة.
وتستقبل (بوليفارد سيتي) زوارها من عشاق كرة القدم بـ(متحف ليجيند)، وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، يحتوي على 30 ألف قطعة نادرة، وهو الفرع الثاني بعد متحف مدريد.
وتضم المنطقة أيضا أول ناد رياضي للملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، إضافة إلى الحفلات الخليجية والعربية والعالمية، وأكثر من 33 مسرحية متنوعة، و21 تجربة جديدة تتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، وجائزة أسبوعية عبارة عن سيارة مقدمة من الرعاة يتم السحب عليها في مناطق الموسم، فضلا عن حفل جوي أوردز أكبر حفل جوائز للترفيه في المنطقة بنسخته الرابعة.
ويشهد موسم الرياض هذا العام إطلاق (وندر جاردن) التي تعد أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، وستكون نسخة محدثة من ونتر وندر لاند، تتكون من 4 حدائق، و85 لعبة وتجربة.
وعمل موسم الرياض في نسخته الجديدة على تحويل منطقة (المربع) من مؤقتة إلى دائمة، حيث ستضم مجموعة جديدة من أفخم المقاهي والمطاعم العالمية، كما سيبدأ العمل على مشروع فندق ومقهى (فوكيت) الشهير في المنطقة المجاورة، والذي سيستلهم تصميمه من الطراز المعماري للمربع.
وفي منطقة (فيا رياض)، سيكون فندق (سانت ريجس) جاهزا لاستقبال زوار موسم الرياض، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي العالمية من مختلف القارات.
مناطق جديدة
سيشهد موسم الرياض هذا العام استضافة أكثر من 100 من أشهر الفود تركس حول العالم في تجمع في منطقة واحدة، ومعرض السيارات الفاخرة والمميزة والذي سيكون على مساحة 150 ألف متر مربع تشمل 1000 سيارة نادرة، ومعرض أنا عربية ومعرض الألعاب (RTF) ومعرض وحفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، ومعرض وبطولة الكلاب، وتجربة البحث عن الكنز التي تجمع بين الحقيقة في مناطق الموسم والواقع الافتراضي بجائزة تتجاوز 6 ملايين ريال هي الأكبر من نوعها في العالم.
وفي المجال الرياضي الترفيهي سيقام كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، إضافة إلى مباريات عالمية أخرى، كما سيستضيف الموسم أكبر مهرجانات المصارعة في العالم ((كراون جول)) بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة عالمية كبيرة للبادل بمشاركة أبطال العالم، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، وعدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المختلفة.
وسيضم هذا الموسم ثلاث مناطق جديدة ومجانية بالكامل، تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، حيث تم استحداث عدد من الفعاليات مثل (سوق الأولين) الذي سيحتوي على أكبر مزاد أسبوعي، وأكبر مساحة من الأسواق التراثية في الرياض، ومنطقة (رياض زوو) التي تم زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، إضافة إلى (حديقة السويدي) والتي ستحتضن مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة.
- انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر.
- انطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
- انطلق الموسم الثالث في 21 أكتوبر 2022 وحمل شعار ((فوق الخيال)).
- دخل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات بدون طيار.

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