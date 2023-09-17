موسم الرياض بهوية جديدة تصل إلى العالمية

موسم الرياض بهوية جديدة تصل إلى العالمية
التاريخ
9/17/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت شعار ((Big Time)) ينطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة بهوية جديدة مبتكرة كليا تؤسس لرؤية مستدامة تصل بالموسم إلى العالمية.
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض، موضحا أن حفل افتتاح الموسم هذا العام، يقام بتنظيم أكبر شركات التنظيم في العالم، وبحضور أشهر النجوم العالميين، يصاحبه نزال حزام موسم الرياض الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.
يساهم موسم الرياض في خلق 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين 2000 شركة محلية ودولية لاستضافة الفعاليات الترفيهية على مساحة 7 ملايبن متر مربع، حيث سيتم بمناطق جديدة هي (بوليفارد هول) التي تم بناؤها خلال 60 يوما على مساحة 200 ألف متر مربع، وتتسع لنحو 40 ألف زائر في وقت واحد، وفي المنطقة مبنى مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية بمعايير فنية عالية.
بوليفارد سيتي
تعود منطقة البوليفارد بمسمى (بوليفارد سيتي) المختلفة كليا عن المواسم السابقة، والتي ستحتضن تجارب عالمية 60% منها جديدة، مثل: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية، تجربة (هاوس أوف هايب) التي تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، عبر 30 تجربة تفاعلية مختلفة.
وتستقبل (بوليفارد سيتي) زوارها من عشاق كرة القدم بـ(متحف ليجيند)، وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، يحتوي على 30 ألف قطعة نادرة، وهو الفرع الثاني بعد متحف مدريد.
وتضم المنطقة أيضا أول ناد رياضي للملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، إضافة إلى الحفلات الخليجية والعربية والعالمية، وأكثر من 33 مسرحية متنوعة، و21 تجربة جديدة تتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، وجائزة أسبوعية عبارة عن سيارة مقدمة من الرعاة يتم السحب عليها في مناطق الموسم، فضلا عن حفل جوي أوردز أكبر حفل جوائز للترفيه في المنطقة بنسخته الرابعة.
ويشهد موسم الرياض هذا العام إطلاق (وندر جاردن) التي تعد أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، وستكون نسخة محدثة من ونتر وندر لاند، تتكون من 4 حدائق، و85 لعبة وتجربة.
وعمل موسم الرياض في نسخته الجديدة على تحويل منطقة (المربع) من مؤقتة إلى دائمة، حيث ستضم مجموعة جديدة من أفخم المقاهي والمطاعم العالمية، كما سيبدأ العمل على مشروع فندق ومقهى (فوكيت) الشهير في المنطقة المجاورة، والذي سيستلهم تصميمه من الطراز المعماري للمربع.
وفي منطقة (فيا رياض)، سيكون فندق (سانت ريجس) جاهزا لاستقبال زوار موسم الرياض، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي العالمية من مختلف القارات.
مناطق جديدة
سيشهد موسم الرياض هذا العام استضافة أكثر من 100 من أشهر الفود تركس حول العالم في تجمع في منطقة واحدة، ومعرض السيارات الفاخرة والمميزة والذي سيكون على مساحة 150 ألف متر مربع تشمل 1000 سيارة نادرة، ومعرض أنا عربية ومعرض الألعاب (RTF) ومعرض وحفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، ومعرض وبطولة الكلاب، وتجربة البحث عن الكنز التي تجمع بين الحقيقة في مناطق الموسم والواقع الافتراضي بجائزة تتجاوز 6 ملايين ريال هي الأكبر من نوعها في العالم.
وفي المجال الرياضي الترفيهي سيقام كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، إضافة إلى مباريات عالمية أخرى، كما سيستضيف الموسم أكبر مهرجانات المصارعة في العالم ((كراون جول)) بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة عالمية كبيرة للبادل بمشاركة أبطال العالم، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، وعدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المختلفة.
وسيضم هذا الموسم ثلاث مناطق جديدة ومجانية بالكامل، تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، حيث تم استحداث عدد من الفعاليات مثل (سوق الأولين) الذي سيحتوي على أكبر مزاد أسبوعي، وأكبر مساحة من الأسواق التراثية في الرياض، ومنطقة (رياض زوو) التي تم زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، إضافة إلى (حديقة السويدي) والتي ستحتضن مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة.
- انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر.
- انطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
- انطلق الموسم الثالث في 21 أكتوبر 2022 وحمل شعار ((فوق الخيال)).
- دخل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات بدون طيار.
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