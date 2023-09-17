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موسم الرياض 2023.. حلة سعودية جديدة بنكهة عالمية

9/17/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يجسد موسم الرياض 2023 التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مما أسهم في تحقيق نجاحات ترفيهية واستثنائية على المستوى المحلي والعالمي. كما يسهم موسم الرياض في تحقيق رؤية السعودية 2030، في القطاع الترفيهي، وجعل المملكة الوجهة الأولى إقليميا في استضافة أهم الفعاليات الترفيهية حول العالم.
وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قد أعلن، عن موعد إطلاق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر المقبل، بهويته الجديدة، وتجارب ترفيهية عالمية.
حفل استثنائي
ويشكل موسم الرياض في نسخته الرابعة مثالا على التقدم المستمر في قطاع الترفيه، حيث يُطلق في حفل استثنائي ومبهر تنظمه أكبر وأفضل الشركات العالمية بشعار وهوية ابتكارية برؤية مستدامة.
وتجسد استضافة موسم الرياض في نسخته الرابعة لأكبر نزال ملاكمة بالعالم، الذي يعد ضمن أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل في أشرس مواجهة على وجه الأرض مكانة مدينة الرياض كمصدر إشعاع ترفيهي ورياضي وثقافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما يشهد موسم الرياض إقبالا واسعا في مشاركات القطاع الخاص، وتسجيل عدد كبير من الرعايات، وصولا إلى تحقيق نسب عالية من العوائد قبل انطلاقة فعالياته.
3 مناطق مجانية
يعكس موسم الرياض اتجاه المملكة نحو الاستدامة الترفيهية، من خلال بناء مدن ترفيهية مستدامة، وبوليفارد سيتي، وفيا رياض، وتدشين ثلاث مناطق مجانية تناسب مختلف فئات المجتمع.
واستحدث الموسم مناطق وتجارب مخصصة للفعاليات والألعاب العالمية، من أبرزها منطقة بوليفارد هول التي بنت خلال 60 يوما، بسعة تصل لأكثر من 40 ألف زائر، في مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع.
كما يرسم الموسم خططًا مستقبلية تواكب التطورات التي يشهدها العالم، في ظل استضافته لقلعة ديزني، وعالم كوكو ميلون، وعالم باربي، ومسابقة البحث عن الكنز، وعالم WWE، وتنظيم أكبر حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط، إضافة إلى بطولة كأس العالم للبادل، وأبطال التنس العالميين.
تجارب جديدة
ويعكس موسم الرياض بفعالياته المتنوعة قدرة الأنشطة الترفيهية السعودية على منافسة أبرز الوجهات الترفيهية العالمية، حيث أعاد تهيئة منطقة بوليفارد سيتي خلال 120 يوما، لاستضافة فعاليات عالمية 60% منها تجارب جديدة.
وحقق الموسم مراكز متقدمة في تخصصات ومجالات الترفيه المتنوعة، كما وفر آلاف الوظائف، وعقد عدد مئات من الاتفاقيات والشراكات العالمية، وحقق منجزات متقدمة في مجالات الاستثمار.
كما أحيا موسم الرياض النوافير الراقصة، واستحدث محتويات مرئية وتفاعلية معتمدة على التكنولوجيا هي الأولى من نوعها في العالم، كما ربط العالم الحقيقي بأكبر عالم افتراضي من خلال هوس اوف هايبس، وتجربة زيرو ثلاثية الأبعاد.
33 عرضا مسرحيا
وكذلك يسهم موسم الرياض في صناعة أوقات مميزة للزوار من خلال 33 عرضا مسرحيا، وحفلات موسيقية عالمية لأفضل فناني العالم، وأكبر منطقة تسوق شعبية تضم 1180 محلا تجاريا، و120 مطعما ومقهى، ومهرجان الفود تركس، إضافة إلى مطاعم ومقاهي جديدة ومستدامة في منطقة المربع.
واستحدث الموسم هذ العام وندر جاردن، أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، تتناسب مع أفراد العائلة وتقدم تجارب ترفيهية عالمية حديثة في شمال الرياض، كما ضم تجارب جديدة مثل ليتل كريزي المستوحاة من القصص الخيالية، وهوانم قروفز ستي الشرقية العربية.
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وأشار تركي آل الشيخ، إلى أنه سيتم افتتاح ⁧‫الموسم بـ "نزال موسم الرياض" أحد أكبر النزالات في العالم، موضحًا أن "موسم الرياض"‬⁩ في نسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتمكين نحو 2000 شركة محلية ودولية.
وأعلنت هيئة الترفيه عن منطقة جديدة في موسم الرياض‬⁩ هذا العام، باسم "BLVD HALL" وهي متعددة الاستخدامات وتحتضن الأحداث الكبرى وتتسع لأكثر من 40 ألف شخص في نفس الوقت.
وسيشهد الموسم وجود قلعة ديزني في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تحتضن الكثير من الفعاليات، كما ستشهد المنطقة، مهرجان صناعة الترفيه "JOYAWARDS".
كما جرى الإعلان عن 3 مناطق مجانية، وإنشاء أكبر متحف رياضي في العالم لأساطير الرياضة عالميًا في منطقة "بوليفارد رياض". ‬⁩
كما ستتواجد في موسم الرياض، منطقة جديدة باسم "WONDER GARDEN" في شمال الرياض وهي منطقة ترفيهية متكاملة.

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