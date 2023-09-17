موسم الرياض 2023.. حلة سعودية جديدة بنكهة عالمية
التاريخ
9/17/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يجسد موسم الرياض 2023 التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مما أسهم في تحقيق نجاحات ترفيهية واستثنائية على المستوى المحلي والعالمي. كما يسهم موسم الرياض في تحقيق رؤية السعودية 2030، في القطاع الترفيهي، وجعل المملكة الوجهة الأولى إقليميا في استضافة أهم الفعاليات الترفيهية حول العالم.
وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قد أعلن، عن موعد إطلاق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر المقبل، بهويته الجديدة، وتجارب ترفيهية عالمية.
حفل استثنائي
ويشكل موسم الرياض في نسخته الرابعة مثالا على التقدم المستمر في قطاع الترفيه، حيث يُطلق في حفل استثنائي ومبهر تنظمه أكبر وأفضل الشركات العالمية بشعار وهوية ابتكارية برؤية مستدامة.
وتجسد استضافة موسم الرياض في نسخته الرابعة لأكبر نزال ملاكمة بالعالم، الذي يعد ضمن أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل في أشرس مواجهة على وجه الأرض مكانة مدينة الرياض كمصدر إشعاع ترفيهي ورياضي وثقافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما يشهد موسم الرياض إقبالا واسعا في مشاركات القطاع الخاص، وتسجيل عدد كبير من الرعايات، وصولا إلى تحقيق نسب عالية من العوائد قبل انطلاقة فعالياته.
3 مناطق مجانية
يعكس موسم الرياض اتجاه المملكة نحو الاستدامة الترفيهية، من خلال بناء مدن ترفيهية مستدامة، وبوليفارد سيتي، وفيا رياض، وتدشين ثلاث مناطق مجانية تناسب مختلف فئات المجتمع.
واستحدث الموسم مناطق وتجارب مخصصة للفعاليات والألعاب العالمية، من أبرزها منطقة بوليفارد هول التي بنت خلال 60 يوما، بسعة تصل لأكثر من 40 ألف زائر، في مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع.
كما يرسم الموسم خططًا مستقبلية تواكب التطورات التي يشهدها العالم، في ظل استضافته لقلعة ديزني، وعالم كوكو ميلون، وعالم باربي، ومسابقة البحث عن الكنز، وعالم WWE، وتنظيم أكبر حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط، إضافة إلى بطولة كأس العالم للبادل، وأبطال التنس العالميين.
تجارب جديدة
ويعكس موسم الرياض بفعالياته المتنوعة قدرة الأنشطة الترفيهية السعودية على منافسة أبرز الوجهات الترفيهية العالمية، حيث أعاد تهيئة منطقة بوليفارد سيتي خلال 120 يوما، لاستضافة فعاليات عالمية 60% منها تجارب جديدة.
وحقق الموسم مراكز متقدمة في تخصصات ومجالات الترفيه المتنوعة، كما وفر آلاف الوظائف، وعقد عدد مئات من الاتفاقيات والشراكات العالمية، وحقق منجزات متقدمة في مجالات الاستثمار.
كما أحيا موسم الرياض النوافير الراقصة، واستحدث محتويات مرئية وتفاعلية معتمدة على التكنولوجيا هي الأولى من نوعها في العالم، كما ربط العالم الحقيقي بأكبر عالم افتراضي من خلال هوس اوف هايبس، وتجربة زيرو ثلاثية الأبعاد.
33 عرضا مسرحيا
وكذلك يسهم موسم الرياض في صناعة أوقات مميزة للزوار من خلال 33 عرضا مسرحيا، وحفلات موسيقية عالمية لأفضل فناني العالم، وأكبر منطقة تسوق شعبية تضم 1180 محلا تجاريا، و120 مطعما ومقهى، ومهرجان الفود تركس، إضافة إلى مطاعم ومقاهي جديدة ومستدامة في منطقة المربع.
واستحدث الموسم هذ العام وندر جاردن، أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، تتناسب مع أفراد العائلة وتقدم تجارب ترفيهية عالمية حديثة في شمال الرياض، كما ضم تجارب جديدة مثل ليتل كريزي المستوحاة من القصص الخيالية، وهوانم قروفز ستي الشرقية العربية.
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وأشار تركي آل الشيخ، إلى أنه سيتم افتتاح الموسم بـ "نزال موسم الرياض" أحد أكبر النزالات في العالم، موضحًا أن "موسم الرياض" في نسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتمكين نحو 2000 شركة محلية ودولية.
وأعلنت هيئة الترفيه عن منطقة جديدة في موسم الرياض هذا العام، باسم "BLVD HALL" وهي متعددة الاستخدامات وتحتضن الأحداث الكبرى وتتسع لأكثر من 40 ألف شخص في نفس الوقت.
وسيشهد الموسم وجود قلعة ديزني في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تحتضن الكثير من الفعاليات، كما ستشهد المنطقة، مهرجان صناعة الترفيه "JOYAWARDS".
كما جرى الإعلان عن 3 مناطق مجانية، وإنشاء أكبر متحف رياضي في العالم لأساطير الرياضة عالميًا في منطقة "بوليفارد رياض".
كما ستتواجد في موسم الرياض، منطقة جديدة باسم "WONDER GARDEN" في شمال الرياض وهي منطقة ترفيهية متكاملة.
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