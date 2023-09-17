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الاحتلال يصيب عددا من المواطنين بينهم صحفيون شرق غزة

9/17/2023 2:12:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ أصيب عدد من المواطنين، بينهم صحفيون، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، على مقربة من الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفيين بشكل مباشر بقنابل الغاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إصابة ٱخرين بحالات اختناق.

وتظاهر المئات من المواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا وشرق مخيم البريج وسط القطاع، رفضاً لممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى، والأسرى في سجون الاحتلال.


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