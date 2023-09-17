الأحذية: 20 عامًا من التقدم في مجال التصدير إلى العرب

ساو باولو – في السنوات العشرين الماضية بلغت صادرات الأحذية من البرازيل إلى الدول العربية مستويات جديدة، فوفقًأ لبيانات صادرة عن الجمعية البرازيلية لصناعة الأحذية“أبيكالسادوس” (Abicalçados) ارتفعت المبيعات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2.792 مليون في عام 2003 إلى 3.288 مليون في عام 2022، بزيادة قدرها 17,7 بالمئة في خلال هذه الفترة، ووصلت المبيعات للعرب إلى ذروتها في عام 2014 عندما صُدِّر 5.856 مليون زوج من الأحذية. تسببت الجائحة بهبوط حاد في المبيعات لكنها بدأت تستعيد زخمها منذ عام 2022.

باولا: القطاع استثمر في التكنولوجيا على مدار السنوات العشرين الماضية

ووفقًا لمحللة شؤون الترويج التجاري في“أبيكالسادوس” باولا بونتين فإن الأحذية البرازيلية استأثرت بالسوق العربية سواءً من خلال علاماتها التجارية أو من خلال العلامات الخاصة (عندما تنتج شركة ما علامة تجارية معينة حسب الطلب)، فهي قادرة على منافسة المنتجات الآسيوية ومواكبة آخر الصيحات والمتطلبات الخاصة بالمنطقة.

وبحسب تقدير باولا فإن الرقم القياسي الذي سجلته الصادرات في عام 2014 يُظهر أن السوق العربية قادرة على استيعاب كميات من الأحذية البرازيلية أكبر من تلك التي استوردتها في الأعوام الأخيرة، وفي عام 2014 سجلت إيرادات التصدير أرقامًا قياسية أيضًا إذ بلغ مجموعها 58.2 مليون دولار أميركي، علمًا أنه في عام 2003 بلغت قيمة المبيعات 17.3 مليون دولار أميركي في حين بلغت إيرادات العام المنصرم 28.3 مليون دولار أميركي.

وتقول باولا إن“القطاع تطور على مدى السنوات العشرين الماضية وبدأ في استخدام تقنيات جديدة واستثمر في الأتمتة ما ساعد البرازيل على ترسيخ مكانتها كأكبر منتج في الغرب، كما أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال الصادرات في خلال هذه الفترة”، وترى باولا إنه يمكن ملاحظة هذا التقدم من خلال تنويع مراكز الإنتاج، ففي السابق كانت الصناعات تتركز في مناطق جنوب البرازيل وفي جزء من ساو باولو، أما اليوم فامتدت إلى جميع أنحاء البلاد وأصبحت المدن في الجنوب والجنوب الشرقي وحتى في الشمال الشرقي مراكز إنتاج، وتعلّق باولا على ذلك قائلةً:“إنه أمر عظيم لأنه يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة”.

وعلى مدار هذه السنوات العشرين تعرّف قطاع الأحذية أيضًا على متطلبات عملائه الخاصة بمن فيهم العرب، وتقول باولا مؤكدةً:“لاحظنا أنه لم تكن تُقام مناسبات لنقصدها بصفتنا قطاعًا تصنيعيًا، كما أدركنا أن العملاء يرغبون بالقدوم إلى البرازيل، فعملنا على تحفيزهم للقدوم وجلبناهم إلى البرازيل ثم وضعنا جدول أعمال مخصص وأخذناهم في زيارات إلى المصانع (في الصورة أعلاه)، هكذا مبادرات تحرز نتائج جيدة وتبلور صورة البرازيل”. لكن ذلك لا يعني أن الشركات لا تشارك في المعارض، فهي تتابعها ومن المرتقب أن تشارك في أحدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أما على مدار العام الحالي وصولًا إلى شهر آب/ أغسطس فتصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب قائمة الدول التي تشتري الأحذية البرازيلية، ويتبع العملاء العرب آخر الصيحات عند شراء الأحذية، وتندرج الأحذية الرياضية والأحذية المريحة على قائمة متطلباتهم الحالية، كما تقدّر المرأة العربية الأحذية والحقائب المميزة بسبب لبسها للحجاب ولذلك تسعى لشراء الأحذية ذات الكعب العالي. وهذا ليس كل شيء، فالرجال والنساء على حد سواء يقدّرون الأحذية الجلدية، وتحظى الصنادل بشعبية أكبر بين الرجال، وبحسب باولا يمكن للبرازيل أن توفر مختلف المتطلبات بأسعار تنافسية لهؤلاء العملاء.

كما تفيد باولا مؤكدة:“نرى أن لدى البلدان العربية إمكانيات هائلة وعلينا أن الاستفادة من الأمر والعودة إلى المستويات التي بلغناها سابقًا من خلال إبراز البرازيل كمنتِج كبير لتعزيز مكانتها أكثر فأكثر”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى