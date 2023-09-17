نجاح ماركوبولو: 3,500 حافلة إلى الشرق الأوسط منذ 2003

ساو باولو – أعلنت شركة ماركوبولو، البرازيلية المصنِّعة للحافلات، أنها صدَّرت 3,500 مركبة إلى الشرق الأوسط خلال العشرين عامًا الماضية. و كان قد تم إرسال هذه المعلومات من قبل الشركة إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) بمناسبة الذكرى العشرين لإنشاء الوكالة في 17 سبتمبر 2023. حيث كانت ماركوبولو من بين أولى الشركات التي تمّت مقابلتُها من قبل الوكالة. (في الصورة أعلاه، حافلة من الشركة تُحمَّل للتصدير).

فياجيو 900: النموذج الذي تم بيعه للعرب.

و كانت الشّركة قد سجلت في عام 2003 معدّلَ نموٍّ عالٍ في مبيعاتها إلى الدّول العربية، التي كانت تُعدّ ثاني أكبر أسواقها في الخارج. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، استمرّت العلاقة مع المنطقة بثبات. و بحسب الشركة فإنّها لطالما كان لديها وجود قوي في الشّرق الأوسط وعلاقة وثيقة مع مشغليّ وسائل النقل في المنطقة.

و في حديث الشركة عن الفترة التي تم فيها إنشاء وكالة الأنباء العربية البرازيلية، ذكَرَت:“لطالما كانت ماركوبولو مُصدِّرًا قويًا و وصلت في بعض الأحيان إلى تصدير أكثر من 1,000 وحدة إلى المملكة العربية السعودية في طلب واحد. في تلك الحقبة، قامت الشركة حتى بتأجير سفينة لشحن الحافلات، و قامت بشحن ما يقرب من 400 وحدة، انطلاقاً من ميناء أنجرا دوس رايس”.

منذ تلك الفترة، تمتلك شركة تصنيع الحافلات مكتبًا في المنطقة، كما أنّ لديها فرق تجارية للقيام بعمليات البيع و أخرى للدعم فني و لتقديم خدمة ما بعد البيع. و في أوّل تقريرِ نشرَتْهُ وكالة الأنباء حول ماركوبولو، تحدثت الشركة عن كيفية قيامها بإجراء تعديلات على مركباتها لتلبية متطلبات السوق العربية الخاصة، مثل توفير حافلات بأماكن مخصّصة للنساء مّما يسمح بتوفير الخصوصيّة لهنَّ.

تعتقد الشركة أن هذا النهج التكيفي والحساس لاحتياجات العملاء الخاصة في المنطقة قام بدور مهم في النجاح المستمر لماركوبولو في السوق العربية، وساهم في الحفاظ على استمرارية المبيعات. إذ أشارت الشركة إلى أنّ:“طلبات العملاء في منطقة الشرق الأوسط تختلف عن طلبات الأسواق الأخرى. هذه الخصوصية والمرونة التي تتميز بها ماركوبولو في تلبية هذه الطلبات هي عوامل قوية جعلت العلاقة أكثر تقاربًا وسهّلت استمرار المبيعات.”

حافلات بأسقف قابلة للإزالة تمّ بيعها للسعوديين.

بالإضافة إلى الحافلات التي تحتوي على مساحات منفصلة للرجال والنساء، قامت ماركوبولو بتكييف منتجاتها لتلبية احتياجات أخرى. حيث قامت الشركة بتطوير وتصنيع 100 حافلة بسقف قابل للإزالة؛ لاستخدامها في رحلات الحجّاج إلى مكة والمدينة المنورة. فضلاً عن تعديلات أُخرى تشرح عنها الشركة قائلةً:“خلال هذه السنوات، قامت الشركة أيضًا بتطوير نماذج خاصة للعملاء بشكل عام و لنقل الشّيوخ بشكل خاص، إذ تتضمن هذه الحافلات غرف اجتماعات بتصميم دائري بدلاً من الكراسي في التكوين القياسي، و بالنسبة لجمالية المظهر فقد تمّ إنهاء التصاميم بتفاصيل من الذهب”.

و في هذا الإطار، صرّحت ماركوبولو بأن سوق الشرق الأوسط كانت و ما زالت مهمةً للشركة. ووفقاً لها فإنّ الحاجة المتكررة إلى تطوير منتجات مخصّصة لتلبية متطلّبات هذه السوق، جعلَ معيار الجودة المطلوب مرتفعًا، و غالباً ما دفَعَ بالشركة لاستخدام أحدث التقنيات، الشيء الذي كان من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع، إذ قالت:“هذا يجعل العلاقة مع العملاء أكثر اتساقًا وتماسكًا، و يوفر فوائد للجانبين”.

ماركوبولو كانت واحدة من أوائل الشّركات في البرازيل التي ركّزت على الشّرق الأوسط، و ذلك ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي. ختاماً تقول الشّركة:“إنّنا نهدف إلى الاستمرار بوجودنا القوي في المنطقة و تعزيز العلاقة التي تم بناؤها على مدار الفترة الماضية”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان























