السفير الفلسطيني في البرازيل: مسيرته، آراؤه و تطلّعاته

ساو باولو – بصفته سفيرًا لفلسطين في البرازيل منذ عام 2008 و عميداً لمجلس السّفراء العرب فيها، يؤمن السيّد إبراهيم الزبن بأن هناك إمكانيّةً واعدة لتطوير العلاقات بين البرازيل والدول العربيّة على مدى العقدين القادمين. ولكنه يُشدّد على أن هذا التطور يتوقف بشكل كبير على تعزيز التبادل الثقافي بين البرازيل و الدّول العربية. مُستنداً باعتقاده هذا إلى تجربته الشّخصية في العيش في البرازيل على مدى الثلاثين عامًا الماضية، و التي شَهِدَ خلالها توطيد و اتّساع الرّوابط الدبلوماسية و التجاريّة و الثقافيّة بين الجانبين.

بالنسبة للعَقدين الأَخيرين، يؤكّد الزبن أنّ الاتّصال بين البرازيل والدّول العربيّة قد شهد تطوّراتٍ كبيرةً سواءً من النّاحية التجاريّة، بنموّه“ثلاثة أضعاف”، محقّقاً بذلك 32 مليار دولار في عام 2022، أو من الناحية الدبلوماسية، التي يدلّ عليها زيادة تواجد السّفراء العرب في برازيليا والعكس صحيح. و في تحليله لهذا الحال كشخصٍ كرّس جزءاً كبيراً من حياته للبرازيل بشكلٍ خاصّ و أميركا اللاتينية بشكلٍ عام، أفاد قائلاً:“شهد العالمُ خلال العقدين الأخيرين، تغيرًا كبيرًا في مجال العلاقات الدولية، و صبَّ هذا التغيير في صالح التّقارب بين الدول العربية والبرازيل”.

بالرّغم من أنّه فلسطيني إلّا أنّ الزبن لم يُولَد في فلسطين بل في جارتها الأردن، في عام 1953، إذ و بعد إنشاء دولة اسرائيل، كانت قد قامت عائلة الزبن باللجوء إلى مدينة إربد في البلد المجاور. يتذكّر السفير مسيرة حياته قائلاً:“أكملت دراستي في الأردن وبدأت العمل كصحفيّ؛ لأن عائلتنا كانت تمتلك جريدة تسمى“أخبار الأسبوع”. بعد ذلك، أُتيحت لي فرصة السّفر إلى أمريكا اللاتينيّة، فدرست في كوبا وبدأت مسيرتي الدبلوماسية في عام 1979 كملحق ثقافي”.

و على هذا فإنّ كوبا كانت بدايةً لمساره في أمريكا اللاتينية، من ثمّ و في السنوات اللاحقة قام بالعمل في نيكاراغوا، بيرو، بوليفيا، كولومبيا و البرازيل، بالإضافة إلى الباراغواي حيث أنّ السّفارة الفلسطينية في برازيليا هي تمثيل دبلوماسيّ أيضاً لدى البلد المجاور.

لأداءِ مُهمّته الأولى في البرازيل، سافر إبراهيم الزبن بالسّيارة في جميع أنحاء البلاد، حيث زار مناطق مثل ماناوس وساو باولو وريو دي جانيرو وتشوي في ريو غراندي دو سول وماتو غروسو...“كل هذه الأماكن الرائعة في البرازيل”. يعبّر الدبلوماسي عن هذه الرحلة قائلاً:“أعتقد أن تلك الفترة بين عامي 1989 و1996 كانت حاسمة، حيث قمت خلالها بجولة في البرازيل، وهو ما ساعد في عودتي فيما بعد كسفير في عام 2008”. و يضيف مُوضّحاً:“في تلك الفترة، لم يكن هناك وظيفة قنصليّة. يمكننا القول أنّ ذلك كان عبارة عن عمل مجتمعي. كنت المسؤول الثاني في البعثة و مُكَّلفًا بالشؤون المجتمعيّة”.

بعد وقتٍ قصير من إنشاء السّلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، عاد الزبن إلى فلسطين حيث عمل في قسم أمريكا اللاتينية/ فرع التعاون الدولي. من هناك، تم تعيينه كسفير لفلسطين في فنزويلا وكولومبيا، و كوبا التي كانت محطّته الأولى في أميركا اللاتينية و الأخيرة قبل وصوله إلى البرازيل.

منذ ذلك الحين، يكرّس السّفير نفسه لتعزيز العلاقات بين الدّول العربية والبرازيل، لكن ليس هذا فحسب بل يدافع الزّبن بقوّة عن قضيةٍ تمثّل جذور النّضال الفلسطيني. القضية التي تأثرت بها مسيرته الدبلوماسية، و المرتبطة بشكلٍ وثيق بأصوله الشخصية و هي: إقامة دولة فلسطين.

بهذا الخصوص يصرّح:“طالما أننا لم نُحقِّق هذه السّيادة، سيبقى التّبادل بيننا ضعيفًا، لذلك نأمل أن تستمرّ البرازيل في تقديم مُساهمتها للحصول على هذه الاستقلاليّة. إنّ هذا الدّعم السّياسيّ من البرازيل هو أمرٌ أساسيٌّ من أجل تحقيق تبادلٍ عادل. نحتاج ونقدّر أيضاً كلّ دعمٍ من البرازيل من أجل وضْعِ حدٍّ للاحتلال الإسرائيلي؛ وبالتالي، السّماح لفلسطين بأن تعود دولةً حُرّةً ذات سيادةٍ و أن تقيم علاقاتٍ متكافئةً مع جميع الدُّول، بما في ذلك البرازيل الصّديقة”.

النّضال من أجل إقامة دولة فلسطينيّة مستمرّ، ومعه ترتسم ملامح طرقٍ جديدةٍ للسّير في السّنوات القادمة. بدورِه يرى الزبن فرصًا عديدةً، ولكنها تعتمد في أساسها على التبادلِ المعرفيّ المُشتَرك والمُستَمرّ.

و في هذا السّياق يقول:“العالم العربي هو أكثر من مُجرّد نفط و أسواق، والبرازيل هي أكثر من مجرّد لحوم و مواد غذائية. يمكننا التبادل بشكلٍ خاصّ عندما نفتح الأبواب أمام الجانب الثقافي، ونتعرَّف بشكل أفضل على خصوصياتنا التي نتفرّد بها وثقافاتنا. لحسن الحظ، تُساعِد وسائل التّواصل الآن على معرفة المزيد عن العالم العربي، تاريخه و كيفية تفكيره”. يقول هذا مشيراً إلى النجاح الذي حقَّقَتْهُ ندوة“تأثير اللّغة العربيّة على اللّغة البرتغاليّة”و التي أُقيمت مؤخّرًا عبر الإنترنت. و يضيف:“أعتقد أنّه عندما نتعرَّف على بعضنا البعض بشكل أكبر، و في جميع الجوانب، فإنّنا نحظى بالمزيد من الفرص للتّبادل والنّمو”.

السّفير الفلسطينيّ الأصل، المولود في الأردن، و الذي بنى مساره الشّخصي و المهني في أمريكا اللاتينية، يؤمن بزيادة و تعزيز التّبادل بين البلدان، و يعترف بأنّ التّبادل الشّخصي من جهته، مع البرازيل، قد تمّ بالفعل. و بهذا يختتم قائلاً:“أنا أُحبّ كلّ مناطق البرازيل، ولا أشعُر بأنّني مغتربٌ في أيّ مكانٍ من هذه البلاد”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان