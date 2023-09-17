رئيسة إمبرابا تزود الزراعة البرازيلية بالمزيد من التقنيات

ساو باولو – في زمن تتوجه فيه أنظار العالم أجمع نحو التقنيات الجديدة ومجالات استخدامها انتقلت دفة قيادة إحدى أكبر مؤسسات بحوث الأغذية في العالم، المعهد البرازيلي لبحوث الزراعة وتربية الحيوانات“إمبرابا” (Empraba)، إلى يد امرأة تحمل البصمة التقنية في حياتها المهنية وفي سيرتها.

تولت سيلفيا مازروا، الباحثة المهنية ومهندسة البرمجيات الحائزة على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي ، رئاسة“إمبرابا” وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المعهد في عام 1973.

ومع مرور بضعة أشهر على توليها منصبها كانت سيلفيا قد زارت بالفعل البلدان العربية والتمست الحاجة الماسّة للتعاون في مجال الأمن الغذائي، وهي تعمل مدركةً تمام الإدراك مدى أهمية الدور الذي يلعبه بلدها البرازيل في مجال الزراعة على الساحة العالمية.

وفي حين تندرج مشاريع الاستدامة على رأس أولويات إدارة المهندسة في الأشهر الأربعة المقبلة في“إمبرابا” ستضع سيلفيا أيضًا كل ما في جعبتها من خبرات متراكمة في مجال التكنولوجيا في خدمة هذه الإدارة، فهي تود إضافة إمكانية التتبع في الزراعة فضلًا عن الشمول الإنتاجي والرقمي لصغار المزارعين ومتوسطيهم في الريف البرازيلي.

وللمزيد من التفاصيل تحدثت سيلفيا عن هذه المسائل في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA).

المسار الوظيفي

بعد تحصيل علومها في كل من الجامعة البابوية الكاثوليكية (PUC) في كامبيناس وجامعة كامبيناس الحكومية (Unicamp) والمعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) بدأت سيلفيا مسارها الوظيفي في“إمبرابا” في عام 1989 منضمّةً بذلك إلى أول فريق من الباحثين عينته الشركة آنذاك.

من بين أولويات رئيسة معهد البحوث: الاستدامة والشمول الرقمي

وفي هذا السياق أفادت سيلفيا:“أعمل في 'إمبرابا' منذ 34 عامًا، فقد ورد في تفكيرهم منذ ذلك الوقت توظيف أشخاص في مجال العلوم الدقيقة والحوسبة والهندسة الكهربائية والرياضيات والإحصاء والفيزياء إلى جانب الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وفنيي تربية الحيوانات ليفكروا معًا في كيفية العمل بأسلوب متعدد التخصصات للمساهمة في حل المشكلات الزراعية. كانت [إمبرابا] واسعة البصيرة منذ ذلك الزمن آخذةً في الحسبان أنهم في المستقبل، أي في أيامنا الحالية، سيلزمهم هذا النوع من الباحثين المحترفين ليعملوا جنبًا إلى جنب مع المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين”.

وفي ذلك الوقت أنشأت“إمبرابا” وحدة“المعلوماتية في الزراعة وتربية الحيوانات” التي تُدعى اليوم وحدة“ الزراعة الرقمية في إمبرابا ” وهي تقع في كامبيناس، وعملت سيلفيا هناك طوال حياتها المهنية قبل أن تتولى الرئاسة في أيار/مايو وتنتقل إلى برازيليا، وتعليقًا على ذلك تقول:“لطالما عملت في مجال الحوسبة التطبيقية في الزراعة”.

ويجدر الذكر أنه بين عامَي 2015 و2022 شغلت سيلفيا منصب الرئيس العام لوحدة الزراعة الرقمية في“إمبرابا”، كما عملت قبل وقت قصير من توليها الرئاسة كباحثة مسؤولة عن مشروع يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية من قِبَل صغار المزارعين ومتوسطيهم في الريف البرازيلي .

رئاسة إمبرابا

أعربت سيلفيا مازروا عن تشرفها بالدعوة التي تلقتها لتولي منصب الرئاسة في“إمبرابا”، وهي تدرك أيضًا ضخامة المسؤولية التي أُلقيت على كاهلها في الذكرى الخمسين لتأسيس“إمبرابا”، وقالت إن الشركة“تأسست لضمان الأمن الغذائي في البرازيل لأننا كنا في ذلك الزمن [السبعينيات] نستورد الأغذية بمعدل 30 بالمئة”، وكان برنامج العمل يتضمن تطوير التقنيات وتكييف الزراعة مع مناخ البرازيل.

سيلفيا توقع على مرسوم التنصيب للرئاسة إلى جانب رئيس مجلس الإدارة آنذاك غيليرمي سوريا

أما اليوم فاختلفت الموازين وأثبتت البرازيل نفسها كمنتِج ومصدّر كبير للأعذية، وتعتبر سيلفيا أن إضفاء المقاييس والمؤشرات على الاستدامة هو تحدٍّ قائم بحد ذاته، كما تعمل واضعةً نصب عينيها التحول في النظم الغذائية ، أي نماذج الأنظمة الغذائية الجديدة التي ينصَبّ فيها اهتمام المستهلكين على التغذية والصحة ومصادر المواد الغذائية، لذلك تؤيد سيلفيا استخدام التتبع كوسيلة لإضفاء الشفافية على عملية الإنتاج.

كما يجدر الإشارة إلى أهمية مقاييس الاستدامة ومؤشراتها على المستوى العالمي، وفي هذا الصدد صرحت رئيسة معهد البحوث إنه“غالبًا ما تُطرَح التساؤلات حول جدية استدامة الزراعة البرازيلية. في هذه السنوات الخمسين توسعت مساحة قطاعنا الزراعي بنسبة 140 بالمئة، ففي بداية السبعينيات كان لدينا 25 مليون هكتار من المساحات المزروعة، أما اليوم فأصبح لدينا 65 مليون هكتار مزروع، أي بزيادة قدرها 40 مليون هكتار. كذلك نمت الإنتاجية بمعدل 580 بالمئة، إذن زاد الإنتاج في الهكتار الواحد باستخدام التكنولوجيا وهذا ما يميز قطاعنا الزراعي “.

وفضلًا عن الاستدامة وإمكانية التتبع فإن ثالث أولوية في إدارة سيلفيا هي تحقيق الشمول الاجتماعي والرقمي لصغار المنتجين الريفيين ومتوسطيهم، ما يساعد هذه المجموعة على تحسين دخلها وإدماج نموذج أعمال وتقليص عدم المساواة بين كبار المنتِجين من جهة وصغار المنتِجين ومتوسطيهم من جهة أخرى.

المهمة الدولية

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، وأنه من المرتقب أن يرتفع الإنتاج العالمي للأغذية بمعدل 70 بالمئة، وتضيف سيلفيا إن“مسألة السلام على المحك لأن نقص الغذاء سيجلب الحروب، ومن المتوقع أن تنتج البرازيل وحدها ما لا يقل عن 40 بالمئة [من إجمالي الأغذية المنتَجة في جميع أنحاء العالم]”.

وأمام هذه المسؤولية الهائلة تجاه الأمن الغذائي أفادت رئيسة معهد البحوث إن الخرائط تظهر أن لدى البرازيل حوالي 160 مليون هكتار من المراعي، منها حوالي 40 مليون هكتار من المناطق المتدهورة الصالحة للزراعة ، وتوضح قائلةً إنه“لذلك بدلًا من التوسع إلى أراضٍ جديدة لزيادة الإنتاج، من الممكن الاستفادة من هذه المناطق المتدهورة واستصلاحها”.

البلدان العربية

في أواخر شهر تموز/يوليو سافرت سيلفيا مازروا برفقة وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل كارلوس فافارو إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن اليابان وكوريا الجنوبية، وعُقدت لقاءات في البلدين العربيين مع بعض السلطات والشركات الخاصة وصناديق الاستثمار، كما طُرح مشروع يتناول استصلاح المناطق المتدهورة.

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وفي خلال زيارتها أدركت سيلفيا مدى أهمية الأمن الغذائي عند العرب، وقالت إن“الأمن الغذائي يُشكّل مصدر قلق لجميع الدول العربية، فهم يعتمدون اليوم بشكل كبير جدًا على الدول الأخرى في تأمين غذائهم، لذلك يسعون لإبرام هذه الشراكة مع البرازيل ويرون في 'إمبرابا' مرجعًا في الزراعة الاستوائية وشريكًا مهمًا يساعدهم في تطوير زراعاتهم”.

كما تناولت المناقشات مواضيع أخرى مثل تبادل الباحثين لتحسين الممارسات الزراعية؛ والأسمدة واعتماد الزراعة البرازيلية عليها؛ وتأثيرات التغيرات المناخية؛ وإدارة الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه والتنوع البيولوجي.

أما المناقشات على صعيد الحكومات فتناولت إمكانية إجراء التبادل في مجالَي الأمن الغذائي والبيئة، وقالت سيلفيا إن“المملكة العربية السعودية أبدت نوعًا من الاهتمام في التبادل في مجال إنتاج التمور، ونحن لدينا وحدة ' إمبرابا' المعنية بالمناخ شبه الجاف في بترولينا (في بيرنامبوكو) التي تتمتع بإقليم أحيائي مماثل ونُجري دراسات في هذه المنطقة على التمور، ومع أن وتيرتها الحالية أقل من ذي قبل لكن يمكننا إعادة تنشيطها، ويمكن أن يحصل تعاون فيما بيننا في مجال التحسين الوراثي، كما لمسنا طلبًا كبيرًا على إنتاج البرسيم الحجازي، ما سيشكل دافعًا إضافيًا مثيرًا للاهتمام للتبادل”.

كذلك سلطت سيلفيا الضوء على زيارتها للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) الذي يقع في أبو ظبي في الإمارات وكانت“إمبرابا” قد عقدت شراكة مع المركز منذ عام 2020 تهدف من خلالها إلى تطوير التقنيات المتعلقة باستخدام المياه الغنية بالأملاح والتعميم المشترك لهذه التقنيات، وفي هذا الصدد قالت سيلفيا:“نود تعزيز هذه الشراكة وتبادل المعرفة”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى