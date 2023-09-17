مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)

أبوظبي – أصداف نيوز:

في إطار استعداداتها المتسارعة لافتتاح مبنى المسافرين (A) في شهر نوفمبر المقبل، تجري مطارات أبوظبي أكبر تجربة حية لاختبار جاهزية المبنى، بمشاركة ما يزيد على 6,000 متطوع من مجتمع أبوظبي.

وتقوم تجارب الاستعداد بدور حاسم في عمليات المحاكاة المصممة خصيصاً لاختبار مدى تحمل التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فعالية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى. وإضافة إلى موظفي مطارات أبوظبي، اشتملت قائمة المتطوعين على الطلاب والعائلات والجهات المعنيّة في قطاع الطيران بالإمارة ليسهموا

شملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيل الوصول واستلام الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الهجرة والجمارك. وفي عمليات الهجرة والجوازات، شارك المتطوعون في اختبار سرعة ودقة إنجاز وثائق السفر وعمليات التفتيش الجمركي. وفي العمليات المتعلقة بإجراءات الصعود إلى الطائرة والمغادرة، شملت الاختبارات التي شارك بها المتطوعون المسح الضوئي لبطاقات الصعود إلى الطائرات، وتقييم مدى جاهزية الإجراءات للتعامل مع التغييرات المتعلقة ببيانات الرحلات.

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتم ذلك بمشاركة المزيد من المتطوعين. وإذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الاختبارات، يمكنك تسجيل اهتمامك عبر الرابط التالي: .

تحظى هذه الاختبارات باهتمام كبير نظراً لأهميتها في تقديم أفضل تجربة للركاب عندما يفتح المبنى الجديد أبوابه لاستقبال المسافرين في شهر نوفمبر من العام الجاري.

يشار إلى أن مبنى المسافرين (A) البالغة مساحته 742,000 متر مربع، يعدّ أحد أكبر مباني المطارات في العالم. وسيسهم في زيادة القدرات الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي في خدمة الركاب وشحن البضائع بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للإمارة. كما يمتلك المبنى القدرة على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، والتعامل مع 11,000 مسافر في الساعة الواحدة، وسيدعم النمو السريع لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية ومركز رائد لقطاع الطيران.