طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا



وقال: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وأضاف: "اقترحنا على دمشق وأنقرة أيضا أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

RT