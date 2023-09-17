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طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا

9/17/2023 10:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.


وقال: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".
وأضاف: "اقترحنا على دمشق وأنقرة أيضا أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

RT

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