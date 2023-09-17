نسرين طافش عن مواصفات زوجها الجديد: صادق وما عنده إنستغرام

نسرين طافش عن مواصفات زوجها الجديد: صادق وما عنده إنستغرام
التاريخ
9/17/2023 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدثت الممثلة السورية نسرين طافش عن مواصفات زوجها الجديد ، بعد طلاقها بأشهر.
في هذا السياق، ردت نسرين على اسئلة جمهورها عبر إنستغرام، اذ تم سؤالها عن مواصفات زوجها الجديد في حال قررت الارتباط مرة جديدة فأجابت:“بحب يكون متلي...عاقل ومجنون...هادي وحرك...مهضوم وجدي.. راقي وبسيط...ذكي وطيب...بحب الحياة...محترم وبيحب العيلة...وصادق وصادق وصادق...وما عندو إنستغرام".
واعتبر البعض أن تركيز نسرين على كلمة صادق هي رسالة الى طليقها المصري شريف شرقاوي.
الجديد
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