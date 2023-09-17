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نسرين طافش عن مواصفات زوجها الجديد: صادق وما عنده إنستغرام

9/17/2023 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدثت الممثلة السورية نسرين طافش عن مواصفات زوجها الجديد ، بعد طلاقها بأشهر.
في هذا السياق، ردت نسرين على اسئلة جمهورها عبر إنستغرام، اذ تم سؤالها عن مواصفات زوجها الجديد في حال قررت الارتباط مرة جديدة فأجابت:“بحب يكون متلي...عاقل ومجنون...هادي وحرك...مهضوم وجدي.. راقي وبسيط...ذكي وطيب...بحب الحياة...محترم وبيحب العيلة...وصادق وصادق وصادق...وما عندو إنستغرام".


واعتبر البعض أن تركيز نسرين على كلمة صادق هي رسالة الى طليقها المصري شريف شرقاوي.

الجديد


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