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الشكوك تحوم حول استمرار مانشيني مع منتخب السعودية

9/17/2023 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي بأن الشكوك تحوم حول استمرار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مع المنتخب السعودي، بسبب نتائج "الأخضر" خلال المباراتين الوديتين في سبتمبر 2023.
وخسر منتخب السعودية في أول مباراتين تحت قيادة مانشيني أمام كل من كوستاريكا (1-3)، وكوريا الجنوبية (0-1) على الترتيب، مع قرب انطلاقة نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر مطلع الهام المقبل 2024.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة لأمم آسيا 2023، إلى جانب كل من تايلاند وعمان وقيرغيزستان، ويتوقع لها اقتناص الصدارة.
وقال موقع "كالشيو ميركاتو"، في تقرير له إن المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم "منزعجين للغاية" من مانشيني، ليس فقط بسبب النتائج ولكن لتراجع الأداء أيضا خلال المباراتين.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة لأمم آسيا 2024 مع تايلاند وعمان وقيرغيزستان، ويتوقع لها اقتناص الصدارة.
وشدد المصدر على أن "الاتحاد السعودي لديه تطلعات كبيرة مع مانشيني، وبالتالي فهو بحاجة لكسب الثقة بعد البداية الكارثية للتجربة".
لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحفظات على الأداء الدفاعي في أول مباراتين، بينما يواجه المدرب الإيطالي، صعوبة في إيصال تعليماته للاعبين الذين لم يظهروا بالشكل المرجو في التجربة السابقة، بحسب المصدر.
وسيخوض الأخضر السعودي يومي 13 و17 شهر أكتوبر المقبل، مباراتين وديتين أمام كل من مالي ونيجيريا على الترتيب، ضمن الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2023.
وربما يسفر فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، عن إقالة مانشيني من منصبه بشكل مبكر، حال فشل في إصلاح الأخطاء وكسب ثقة المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي.
وسيبدأ منتخب السعودية في نوفمبر المقبل، تصفيات كأس العالم 2026، وهو هدف لا مفر من تحقيقه للمدرب المتوج قبل عامين بلقب يورو 2021 مع منتخب إيطاليا.
ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تضم كلا من الأردن وطاجيكستان وأحد المنتخبات التي ستتأهل من الأدوار التمهيدية.
يذكر أن روبرتو مانشيني، تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، في أواسط أغسطس 2023، وبعد نحو أسبوعين من ذلك، وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتولى المدرب الإيطالي مهمة تدريب منتخب بلاده، مايو 2018، وقاده إلى تحقيق 39 انتصارا و13 تعادلا وتسع هزائم، وتوج "الأتزوري" تحت إشرافه بلقب بطل كأس أوروبا عام 2020.

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