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فيلم البعبع لأمير كرارة يحقق اكثر من 3 آلاف جنيه ايرادات أمس السبت

9/17/2023 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استطاع الفنان أمير كرارة، أن يتفوق بفيلمه ((البعبع)) على فيلم ((شمس))، أمس بدور العرض .


وقال الموزع السينمائي المصري محمود الدفراوي لموقع ((الوطن ))، إن فيلم ((البعبع)) حقق أمس 3 آلاف و963 جنيه، بينما حقق فيلم ((شمس)) أمس 3 آلاف و742 جنيهًا.
وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن .

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