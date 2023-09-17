فيلم البعبع لأمير كرارة يحقق اكثر من 3 آلاف جنيه ايرادات أمس السبت

فيلم البعبع لأمير كرارة يحقق اكثر من 3 آلاف جنيه ايرادات أمس السبت
التاريخ
9/17/2023 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استطاع الفنان أمير كرارة، أن يتفوق بفيلمه ((البعبع)) على فيلم ((شمس))، أمس بدور العرض .
وقال الموزع السينمائي المصري محمود الدفراوي لموقع ((الوطن ))، إن فيلم ((البعبع)) حقق أمس 3 آلاف و963 جنيه، بينما حقق فيلم ((شمس)) أمس 3 آلاف و742 جنيهًا.
وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن .
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