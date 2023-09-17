فيلم البعبع لأمير كرارة يحقق اكثر من 3 آلاف جنيه ايرادات أمس السبت



وقال الموزع السينمائي المصري محمود الدفراوي لموقع ((الوطن ))، إن فيلم ((البعبع)) حقق أمس 3 آلاف و963 جنيه، بينما حقق فيلم ((شمس)) أمس 3 آلاف و742 جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن .