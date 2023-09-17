تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور
التاريخ
9/17/2023 10:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ركّبت كوادر محمية العقبة البحرية "علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية" في المحمية، حيث تم التنفيذ في منطقة شاطئ مركز زوار المحمية البحرية، بتركيب وتحديد مناطق الاستخدام الخاصة بالسباحة.
وقالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان لها، إنه يستمر العمل بتركيب العلامات لحين تغطية كافة المناطق الشاطئية داخل المحمية البحرية.
وبينت أن خطة العمل تشمل:" تحديد مناطق السباحة، تحديد مناطق القوارب، تحديد مناطق الغوص وبعض مداخل الغوص الشاطئية، تحديد حدود المحمية البحرية".
وأضافت أنه تأتي أهمية تحديد مناطق الاستخدام في محمية العقبة البحرية لضمان السلامة العامة لمستخدمي مناطق المحمية البحرية، بالإضافة لإدارة وتنظيم كافة الأنشطة البحرية، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد والأنظمة البيئة البحرية.
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