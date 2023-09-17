تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور



وقالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان لها، إنه يستمر العمل بتركيب العلامات لحين تغطية كافة المناطق الشاطئية داخل المحمية البحرية.

وبينت أن خطة العمل تشمل:" تحديد مناطق السباحة، تحديد مناطق القوارب، تحديد مناطق الغوص وبعض مداخل الغوص الشاطئية، تحديد حدود المحمية البحرية".



وأضافت أنه تأتي أهمية تحديد مناطق الاستخدام في محمية العقبة البحرية لضمان السلامة العامة لمستخدمي مناطق المحمية البحرية، بالإضافة لإدارة وتنظيم كافة الأنشطة البحرية، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد والأنظمة البيئة البحرية.



















