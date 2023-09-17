شاكيرا تستعد للقاء جمهورها اللبناني
التاريخ
9/17/2023 10:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدو ان الفنانة الكولومبية، من اصول لبنانية، شاكيرا، تستعد للقاء بجمهورها اللبناني في حفل ضخم يتم التحضير له في لبنان، في صيف 2024.
وفي التفاصيل، نشر الصحافي الفني اللبناني إيلي مرعب، على حسابه عبر تويتر، صورة لـ شاكيرا، ارفقها بالتعليق التالي: "شاكيرا نجمة صيف لبنان عام ٢٠٢٤.. جاهزين؟".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع هذا الخبر المميز، حيث ابدوا حماسهم الشديد للقاء هذه الفنانة المميزة، والاستمتاع معها ضمن اجواء حماسية تخلقها في كل حفلاتها.
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