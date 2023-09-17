شاكيرا تستعد للقاء جمهورها اللبناني



وفي التفاصيل، نشر الصحافي الفني اللبناني إيلي مرعب، على حسابه عبر تويتر، صورة لـ شاكيرا، ارفقها بالتعليق التالي: "شاكيرا نجمة صيف لبنان عام ٢٠٢٤.. جاهزين؟".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع هذا الخبر المميز، حيث ابدوا حماسهم الشديد للقاء هذه الفنانة المميزة، والاستمتاع معها ضمن اجواء حماسية تخلقها في كل حفلاتها.



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